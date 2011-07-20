Материнский капитал – на улучшение жилищных условий

Возможность направлять на погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от даты их получения, а также вне зависимости от возраста второго ребенка была предоставлена владельцам материнского капитала в 2009 году. Первоначально эта мера распространялась на все жилищные кредиты и займы, взятые до 31 декабря 2010 года. Однако благодаря изменениям в законодательстве, она действует и после 2011 года.