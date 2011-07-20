Материнский капитал – на улучшение жилищных условий

Более 1765 млн. рублей направлено на погашение жилищных кредитов за счет средств материнского капитала. С 2009 года в Отделение ПФР по Тюменской области поступило 6654 заявлений о направлении средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов, сообщает пресс-служба Отделение ПФР по Тюменской области.
Возможность направлять на погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от даты их получения, а также вне зависимости от возраста второго ребенка была предоставлена владельцам материнского капитала в 2009 году. Первоначально эта мера распространялась на все жилищные кредиты и займы, взятые до 31 декабря 2010 года. Однако благодаря изменениям в законодательстве, она действует и после 2011 года.
При этом российские семьи, в которых вторым детям исполнилось три года, продолжают использовать материнский капитал по основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
На сегодняшний день Отделение ПФР по Тюменской области приняло уже более полутора тысяч заявок от семей, определившихся с основным направлением расходования средств материнского капитала. Из них 1413 заявок – на улучшение жилищных условий на общую сумму более 364 млн. рублей; 163 заявки на обучение детей на сумму более 7 млн. рублей и 13 заявок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на сумму более 2 млн. рублей.
Стоит отметить, что из 1413 заявок, поданных на улучшение жилищных условий, 677 заявок поступило от семей, желающих направить средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья собственными силами. Это нововведение благодаря принятым законам стало доступно российским семьям с конца 2010 года. Теперь семьи могут использовать средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения без привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилья.
Напомним, что размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции. Государственный сертификат на материнский капитал получили уже 2,9 миллиона российских семей.