До конца года Фонд «РЖС» проведет два аукциона в Тюменской области

«Мы смогли создать реальный механизм по вовлечению в хозяйственный оборот под большие комплексные проекты земельных участков, которые находились в федеральной собственности, но при этом не использовались. В настоящее время под эгидой Фонда «РЖС» реализуется 35 проектов в 17 субъектах РФ общей площадью 2200 га, и ровно половина – это проекты, связанные с малоэтажным жилищным строительством. Замечу, что значительную долю занимают проекты, которые реализуются в Уральском округе», - прокомментировал Начальник отдела по взаимодействию с субъектами РФ ПФО, УФО, СФО, ДФО Фонда «РЖС» Анатолий Азизов.