До конца года Фонд «РЖС» проведет два аукциона в Тюменской области

Фонд «РЖС» продолжает собирать под своим началом и затем вовлекать в оборот все неиспользуемые федеральные земли с целью возведения на них жилья эконом-класса, прежде всего малоэтажного. До конца 2011 года структура проведет еще два аукциона на территории Тюменской области.
Стратегией Фонда предусмотрено, что начиная с 2012 года не менее чем 30% жилья в Российской Федерации, то есть не менее 20 млн. кв.м, будет возводиться на земельных участках Фонда.
«Мы смогли создать реальный механизм по вовлечению в хозяйственный оборот под большие комплексные проекты земельных участков, которые находились в федеральной собственности, но при этом не использовались. В настоящее время под эгидой Фонда «РЖС» реализуется 35 проектов в 17 субъектах РФ общей площадью 2200 га, и ровно половина – это проекты, связанные с малоэтажным жилищным строительством. Замечу, что значительную долю занимают проекты, которые реализуются в Уральском округе», - прокомментировал Начальник отдела по взаимодействию с субъектами РФ ПФО, УФО, СФО, ДФО Фонда «РЖС» Анатолий Азизов.
До конца 2011 года Фонд «РЖС» проведет в субъектах Уральского федерального округа 13 аукционов по продаже прав аренды земельных участков. Среди них десять – в Челябинской области, два – в Тюменской области и один – в Курганской области.
По итогам 2010 года, Фондом «РЖС» были подготовлены предложения об использовании для жилищного строительства земельных участков общей площадью 3768,22 га. Из общего количества земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 84% (3160,52 га) составляют земельные участки, предназначенные для малоэтажного строительства, из них свыше 90% (2874,04 га) составляют земельные участки, предназначенные для строительства малоэтажного жилья, отвечающего требованиям к жилью экономического класса. По информации коммуникационной группа Ekbpromo, к 2014 году Фонд поставил себе задачу довести объемы ввода малоэтажного жилья эконом-класса до 40%.