Владельцев земельных участков проверяют регистраторы

Государственный земельный контроль осуществляется в целях соблюдения земельного законодательства организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами. Специалисты контролируют выполнение требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, порядок переуступки права пользования землей, выполнение требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием и выполнение иных требований земельного законодательства в пределах установленной сферы деятельности.