Владельцев земельных участков проверяют регистраторы

За 1 полугодие 2011 года государственными инспекторами управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области проведены проверки в отношении 791 юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, при этом проверенно 876 земельных участков.
В результате возбуждено более 550 административных дел, с привлечением виновных лиц к ответственности, в виде административных штрафов, на сумму более 835 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ведомства.
Государственный земельный контроль осуществляется в целях соблюдения земельного законодательства организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами. Специалисты контролируют выполнение требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, порядок переуступки права пользования землей, выполнение требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием и выполнение иных требований земельного законодательства в пределах установленной сферы деятельности.