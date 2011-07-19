nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владельцев земельных участков проверяют регистраторы

19 июля 2011, 17:09
В целях соблюдения земельного законодательства специалистами тюменского Росреестра проведены проверки, в результате которых возбуждены дела и выписаны штрафы.

За 1 полугодие 2011 года государственными инспекторами управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области проведены проверки в отношении 791 юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, при этом проверенно 876 земельных участков.

В результате возбуждено более 550 административных дел, с привлечением виновных лиц к ответственности, в виде административных штрафов, на сумму более 835 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ведомства.

Государственный земельный контроль осуществляется в целях соблюдения земельного законодательства организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами. Специалисты контролируют выполнение требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, порядок переуступки права пользования землей, выполнение требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием и выполнение иных требований земельного законодательства в пределах установленной сферы деятельности.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25