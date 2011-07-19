В России выросло число дачников

В то же время после кризиса вновь увеличилась доля домохозяйств, хотя бы раз за год купивших консервированные огурцы (48% - в 2008 году ,44% - в 2009 году, 49% - в 2010 году). Популярность консервированных помидоров тоже выросла на 11%, если сравнивать 1-е полугодие 2010 года с 1-м полугодием 2011 года, говорится в исследовании компании «Ромир».