В России выросло число дачников

Владельцев дач и приусадебных участков в 2011 году стало больше – 59% россиян. Это на 6% больше, чем в прошлом периоде.
Подавляющее большинство владельцев дачных домов (94%) не позволяют себе просто отдыхать, а ведут активное приусадебное хозяйство и огородные работы. В прошлом году также превалировало число «активных» дачников. При этом 91% огородников извлекают практическую пользу из своих участков, делая запасы на зиму.
В частности, 32% опрошенных любителей собственных заготовок и солений обеспечивают ими 50% и более от всех потребляемых в семье продуктов. Тем не менее, объемы домашних заготовок снижаются. В 2010 году респондентов, обеспечивающих половину и более своего рациона дачными запасами, было 38%.
В то же время после кризиса вновь увеличилась доля домохозяйств, хотя бы раз за год купивших консервированные огурцы (48% - в 2008 году ,44% - в 2009 году, 49% - в 2010 году). Популярность консервированных помидоров тоже выросла на 11%, если сравнивать 1-е полугодие 2010 года с 1-м полугодием 2011 года, говорится в исследовании компании «Ромир».
Без дачи не могут представить свои выходные и отпуска 40% студентов, 45% - квалифицированных специалистов с высшим образованием, 53% служащих без высшего образования, 57% пенсионеров, 65% руководителей разного уровня, 65% рабочих и 68% домохозяек, пишет газета «Взгляд».
В возрастной группе от 18 до 24 лет дачниками назвались 50% опрошенных. Однако наиболее активными дачниками (66%) оказались люди в возрасте 45-59 лет. Семейные респонденты ожидаемо оказались более вовлечены в загородную жизнь (65% опрошенных в этой категории), однако и холостяки не отказываются от этого времяпровождения (50%).