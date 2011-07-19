Тюменское жилье поднялось в цене

Во втором квартале 2011 года специалисты отмечают повышение среднерыночной стоимости жилья в Тюменской области (включая автономные округа) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Такие данные приводит Тюменьстат.
Таким образом, по данным выборочного обследования организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, рост цен на первичном и вторичном рынках жилья на юге области за рассматриваемый период составил 105,7% и 99,9% соответственно.
Средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир разных типов на первичном рынке жилья к концу второго квартала 2011 года достигла 38,8 тысяч рублей, на вторичном – 45,4 тысяч рублей. Цена за квадратный метр типовой квартиры на первичном рынке сложилась на уровне 39,6 тысяч рублей, элитной – 52,7 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость квадратного метра типового жилья составила 43,9 тысяч рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс цен на первичном рынке жилья составил 102,2%, на вторичном – 103,2%. Квадратный метр жилья на первичном рынке стоил в среднем 46,8 тысяч рублей, на вторичном – 45,9 тысяч рублей. Цены за квадратный метр типового жилья на первичном рынке сложились на уровне 43,5 тысяч рублей, элитного – 49,8 тысяч рублей. Стоимость типового жилья на вторичном рынке составила 44 тысячи рублей за квадратный метр.
В Ямало-Ненецком автономном округе индекс цен на первичном рынке жилья сложился на урвоне 101,9%, на вторичном – 100,1%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составила 64,4 тысяч рублей, на вторичном – 42,9 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра типового жилья на первичном рынке составила 64,1 тысяч рублей, на вторичном – 44,3 тысяч рублей.