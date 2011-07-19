Тюменское жилье поднялось в цене

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс цен на первичном рынке жилья составил 102,2%, на вторичном – 103,2%. Квадратный метр жилья на первичном рынке стоил в среднем 46,8 тысяч рублей, на вторичном – 45,9 тысяч рублей. Цены за квадратный метр типового жилья на первичном рынке сложились на уровне 43,5 тысяч рублей, элитного – 49,8 тысяч рублей. Стоимость типового жилья на вторичном рынке составила 44 тысячи рублей за квадратный метр.