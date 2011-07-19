Тюменская область прирастает объектами социального значения

Об этом сегодня на публичном обсуждении народного бюджета в сфере строительства, инвестиционной и предпринимательской деятельности сообщил начальник ГУС и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов.
По его словам, до конца текущего года в области будут введены спорткомплексы в Ялуторовске и Заводоуковске, школа в поселке Голышманово и в деревне Осиновка Вагайского района, детские сады в селе Новоселезнево Казанского района, и в Ишиме, радиологический и энергетический центры медицинского городка, дворец культуры и спорткомплекс в селе Вагай. Уже начата разработка проектно-сметной документации по двум школам в Омутинском районе, школе в Вагайском районе, детскому саду в Тобольске и реконструкции аэропорта «Рощино».
Среди значимых объектов начальник ГУСа отметил поликлинику на 500 посещений на улице Московский тракт в Тюмени, и строящийся медицинский городок в деревне Патрушево. Как уже отмечалось ранее, медгородок – это комплекс зданий и сооружений медицинского назначения, среди них уже функционирующие федеральный центр нейрохирургии, областная клиническая больница и медико-санитарная часть «Нефтяник», строящийся радиологический центр и планируемые к строительству морфологический центр и корпуса для персонала.