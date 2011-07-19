Тюменская область прирастает объектами социального значения

По его словам, до конца текущего года в области будут введены спорткомплексы в Ялуторовске и Заводоуковске, школа в поселке Голышманово и в деревне Осиновка Вагайского района, детские сады в селе Новоселезнево Казанского района, и в Ишиме, радиологический и энергетический центры медицинского городка, дворец культуры и спорткомплекс в селе Вагай. Уже начата разработка проектно-сметной документации по двум школам в Омутинском районе, школе в Вагайском районе, детскому саду в Тобольске и реконструкции аэропорта «Рощино».