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Тюменская область прирастает объектами социального значения

19 июля 2011, 14:54
В 2011-12 годах будет продолжаться строительство объектов социальной сферы в Тюменской области. Основной упор делается на уже начатые объекты.

Об этом сегодня на публичном обсуждении народного бюджета в сфере строительства, инвестиционной и предпринимательской деятельности сообщил начальник ГУС и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов.

По его словам, до конца текущего года в области будут введены спорткомплексы в Ялуторовске и Заводоуковске, школа в поселке Голышманово и в деревне Осиновка Вагайского района, детские сады в селе Новоселезнево Казанского района, и в Ишиме, радиологический и энергетический центры медицинского городка, дворец культуры и спорткомплекс в селе Вагай. Уже начата разработка проектно-сметной документации по двум школам в Омутинском районе, школе в Вагайском районе, детскому саду в Тобольске и реконструкции аэропорта «Рощино».

Среди значимых объектов начальник ГУСа отметил поликлинику на 500 посещений на улице Московский тракт в Тюмени, и строящийся медицинский городок в деревне Патрушево. Как уже отмечалось ранее, медгородок – это комплекс зданий и сооружений медицинского назначения, среди них уже функционирующие федеральный центр нейрохирургии, областная клиническая больница и медико-санитарная часть «Нефтяник», строящийся радиологический центр и планируемые к строительству морфологический центр и корпуса для персонала.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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