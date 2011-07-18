Жилье бюджетникам: ход программы

Владимир Якушев дал указание подготовить информацию о привлечении участниками программы дополнительных заемных средств. «Важно понять, берут ли люди еще дополнительно деньги или та схема, которую мы предложили в рамках закона, достаточна, чтобы приобрести жилье. Мы должны видеть, куда мы двигаемся, как идет процесс реализации программы, что происходит с жильем на рынке, что мы планируем на следующий год, - указал губернатор. - По траншу, который будет выделен в 2012 году, нужно начать работу уже сегодня, готовить списки по отраслям и по конкретным организациям, - подчеркнул Владимир Якушев, - тогда реализация программы будет проходить максимально оперативно».