Жилье бюджетникам: ход программы

О ходе реализации закона для работников бюджетной сферы Тюмени доложил сегодня на заседании президиума областного правительства заместитель губернатора Евгений Заболотный.
По его словам, за последние две недели еще 82 человека оформили сделки по приобретению квартир и погашению ипотечных кредитов. Из 229 человек 105 приобрели однокомнатные квартиры, 47 - двухкомнатные квартиры, 25 – трехкомнатные и шесть человек – четырехкомнатные, 46 участников программы погасили ранее взятые ипотечные кредиты, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
«Оформлены первые сделки по участию в долевом строительстве. По шесть - на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Для помощи участникам программы на официальном портале органов госвласти размещен список домов, подходящих под требования программы», - обратил внимание заместитель губернатора.
Владимир Якушев дал указание подготовить информацию о привлечении участниками программы дополнительных заемных средств. «Важно понять, берут ли люди еще дополнительно деньги или та схема, которую мы предложили в рамках закона, достаточна, чтобы приобрести жилье. Мы должны видеть, куда мы двигаемся, как идет процесс реализации программы, что происходит с жильем на рынке, что мы планируем на следующий год, - указал губернатор. - По траншу, который будет выделен в 2012 году, нужно начать работу уже сегодня, готовить списки по отраслям и по конкретным организациям, - подчеркнул Владимир Якушев, - тогда реализация программы будет проходить максимально оперативно».
На заседании губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил также рассмотреть возможность включения в реализацию областного закона по обеспечению жильем бюджетников города Тобольска. «Нужно уточнить списки бюджетников-очередников, оценить возможности строительного рынка Тобольска, чтобы определить параметры программы для этого муниципального образования», - отметил губернатор.