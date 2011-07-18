Об оформлении земельных участков расскажут специалисты

Участникам разъяснят нюансы оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.