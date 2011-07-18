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Об оформлении земельных участков расскажут специалисты

18 июля 2011, 09:46
Департамент земельных ресурсов проведет для горожан «горячую» телефонную линию по вопросам оформления земельных участков различного типа.

Департамент земельных ресурсов проведет для горожан «горячую» телефонную линию по вопросам оформления земельных участков различного типа.

Участникам разъяснят нюансы оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.

«Горячая» линия состоится 29 июля 2011 года с 14 до 16 часов по телефонам: 50-84-33, 46-17-05, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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