Мышь, которую обнаружили в бутылке с водкой, уже история

В яркий солнечный день, проехав за строительный университет и преодолев ароматную аллею с цветущими развесистыми липами, я оказалась у ворот местного производителя крепких алкогольных напитков. На крыльце завода ждала группа парней и девушек — студенты школы барменов Bar Service, которые тоже пришли на экскурсию.
Примерно через минуту после моего прибытия на крыльце появилась улыбающаяся девушка — специалист по рекламе "Бенат«Анна Клепикова, которая пригласила всех нас проследовать за ней. На проходной мы назвали свои фамилии — и вот мы уже внутри алкогольной вотчины.
Первое, что мы заметили на территории «Бената», старинное здание в английском стиле из красного кирпича. Зная, что завод находится на этой территории с 2008 года, видеть историческое здание здесь удивительно. «Это площадка с историей, — пояснила Анна. — Раньше в этом доме, построенном в 1910 году, находилась мельница».
Рядом с административным корпусом возведен производственный. Оглянувшись, я увидела здания, будто бы сконструированные из кубиков. Самое высокое из них — купажное отделение, где находятся угольные колонки высотой 4 м. К нему ведут трубы, по которым из спиртохранилища жгучая жидкость попадает на производство. Мы узнали, что изготовлением спирта в «Бенате» не занимаются — основу для алкогольных напитков привозят из Казани.
Дальше нас пригласили проследовать на 5 этаж старинного здания в музей истории сибирского винокурения — именно там собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают об алкогольной истории Сибири и завода «Бенат». Экскурсовод рассказала нам, что экспонаты и материал для музея в течение 4 лет собирал Овечко Евгений Тимофеевич, он же был директором музея. Сейчас краевед ушел на пенсию, его функции исполняет Анна.
Поднявшись на самый верх старинного здания, мы увидели, что экспозиция музея начинается уже на лестнице: на стене лестничного пролета раскинуло ветви древо спиртных напитков, которое показывает их разнообразие и знакомит с видами. С другой стороны мы с любопытством рассмотрели стенды алкогольной тематики. Меня больше всего заинтересовали рекламные и социальные плакаты советского времени: например, рабочий с молотом, который вот-вот разнесет вдребезги бутыль алкоголя со слоганом «Долбанем!», либо призыв не пить метилового спирта с изображением железнодорожных цистерн.
Пройдя выше, мы очутились в небольшом полутемном помещении, где собраны документы, имеющие отношение к винокурению, переписка, фотографии. Рассматривая экспонаты, мы слушали рассказ Анны Клепиковой об особенностях первых кабаков на Руси: в них только поили, а продавать еду было запрещено. По ее словам, первый кабак в Сибири появился в 1598 году в Верхотурске, а первые заводы, производящие алкоголь, в нашем регионе открылись в 17 веке. В отличие от современного «Бената», кстати, в этом году ему исполняется 20 лет, на старых заводах был полный цикл производства — от изготовления самогона до выпуска тары для напитка. В Тюмени же первый кабак открылся 360 лет назад.
Русские люди пили много, убеждаемся мы, рассматривая старинные сосуды. Оказывается, вот какие алкогольные меры использовали раньше: ведра (12,3 литра), кабацкие кружки — ¼, 1/10, 1/100 ведра, стопки, чарки.
«Текущая государственная политика не способствует развитию этого вида производства. Доходы от алкоголя в настоящее время составляют лишь
Вторая комната музея посвящена истории завода «Бенат» и технологии производства. Нам рассказали, какие виды спирта существуют, как их производят.
Было не совсем понятно, чем же занимается завод, если спирт и тару для продукции сюда привозят из других регионов. Оказалось, что здесь тщательно готовят воду — очищают на современном оборудовании. Из натурального сырья (кедрового ореха, ржаных сухарей, можжевеловой ягоды, черемухи, ламинарий, лимона и др. ингредиентов) изготавливают ароматные спирты, которые являются изюминкой вкусовых качеств напитка. Каждый технологический процесс находится под строгим контролем лаборатории.
Тара, поступающая из разных регионов, перед использованием обязательно промывается в бутыломоечной машине. Анна показала пластиковый цилиндр: «Именно в такие кассеты закладываются бутылки. Раньше они были не пластиковыми, а металлическими. Вода, нагретая до 95 градусов, обмывает стеклянную тару со всех сторон, потом ее обдувает горячим воздухом». За качеством бутылки следит оператор, например, проверяет, нет ли сколов.
Музейные стеллажи порадовали разнообразием бутылочных пробок, стеклянных бутылок, этикеток. На нас произвела впечатление бутылка, внутри которой «живет» кукла, управляемая механизмом.
Остальная часть экспозиции связана непосредственно с историей «Бената»: вот последний ящик, выпущенный на «старом» заводе на ул. Хохрякова, вот капсула с посланием губернатора, вот сувенирная продукция, медали и грамоты завода.
Закончив осматривать музей, мы подготовились к экскурсии на производство. Надели обязательные белые халаты, бахилы... Тут наше внимание привлекла бутылка, внутри которой была заспиртована мышка. «До 1958 года не было световых экранов, поэтому операторы могли пропустить брак — как эту мышь, попавшую в тару, — пояснила наш экскурсовод. — К счастью, бутылку с грызуном вовремя обнаружили, и до полок магазинов она не добралась».
В первом цехе водоподготовки мы увидели колонки, очищающие воду: одни производят воду, предназначенную для мытья посуды, в других — непосредственно для изготовления продукции. Есть в цехе оборудование, осуществляющее обратный осмос — если в воде не хватает каких-то минералов микроэлементов, он позволяет привести ее в норму.
Дальше нас встретил серебристыми колонками и барокамерой цех ароматных спиртов. Самих спиртов нам увидеть и понюхать не удалось, но, если верить экскурсоводу, здесь появляются на свет спирты на можжевеловых ягодах, сухарях, ветках черемухи, лимонные и так далее. «Например, берутся кедровые орехи, замачиваются в спирту, затем помещаются в оборудование. Под подачей горячего воздуха выпариваются. Получается ароматный спирт на основе кедровых орехов», — рассказала о технологии Анна.
После этого мы переместились в «сердце» предприятия — купажное отделение, где происходит смешивание воды, спирта и добавок . К сожалению, сам процесс увидеть невозможно — он скрыт за толстыми стенками оборудования, а составляющие поступают в него по трубам. Главный производственный процесс «Бената» — не самый зрелищный, потому как все автоматизировано. В целом меня удивила идеальная чистота во всех помещениях завода, его ухоженность, лесенки, стены, покрашенные светлой краской — фотографию любого из цехов можно смело помещать в глянцевых журналах — она не вызовет отторжения у читателей.
Самым ярким впечатлением стало наблюдение за процессом подготовки тары и розлива. Бутылки разных мастей и калибров — около миллиона стеклянных сосудов «живут» в цехе тары. Именно из него посуда поступает на мойку, где очень шумно — бутылки звенят, касаясь друг друга. Пройдя через процедуру очищения, они двигаются по ленте под бдительным взглядом контролера. Видимо, бутылок со сколами совсем немного — ящики за спиной работника стоят пустые. Затем стекло передвигается на линию розлива — водка бурлит, наполняя бутылки; здесь же их надежно запечатывают. Дальше наклеиваются этикетки, и через трафарет лазерной системой наносится дата выпуска напитка. Я проверила — она совпадает с днем нашего посещения.
В общем-то, после этого этапа продукт готов к употреблению — осталось только его упаковать. Бутылки, двигаясь по конвейеру, выстраиваются стройными рядами, и опять же автоматически упаковываются: сначала в картонный поддон, затем в полиэтилен, который, нагреваясь, начинает «обнимать» упаковку.
В последнем цеху грузчики снимают ящики со спиртным напитком с ленты и складывают их друг на друга. Огромное складское помещение, заполненное ящиками с водкой, выглядело внушительно. Мои коллеги по экскурсии сфотографировались на фоне ящиков — однако, это еще не конец нашего посещения. Анна пригласила нас на дегустацию.
Признаюсь, что я дегустировать водку не стала, так как не употребляю этот напиток, но с удовольствием понаблюдала за будущими профессионалами — они тестировали 3 вида спиртного напитка и отмечали результат в дегустационных карточках. Анна напомнила, что нужно оценивать прозрачность, аромат, вкус.
Видимо, критерии оценки у барменов разные — у кого-то разные виды водки набрали в среднем около 7 с лишним баллов из 10, другие ставили твердые
Между прочим, первая запись в книге отзывов — от главы администрации Тюмени Александра Моора. Правда, он оставил ее, когда еще не занимал этого поста. За ним процветания заводу пожелали и другие высокопоставленные чиновники нашего города.
На прощание Анна отметила, что попасть на экскурсию по заводу может любой желающий — это бесплатно. Музей и производство «Бената» вам покажут в любой рабочий день, нужно лишь заранее договориться об этом.
Ирина Шарова