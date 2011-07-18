Мышь, которую обнаружили в бутылке с водкой, уже история

Пройдя выше, мы очутились в небольшом полутемном помещении, где собраны документы, имеющие отношение к винокурению, переписка, фотографии. Рассматривая экспонаты, мы слушали рассказ Анны Клепиковой об особенностях первых кабаков на Руси: в них только поили, а продавать еду было запрещено. По ее словам, первый кабак в Сибири появился в 1598 году в Верхотурске, а первые заводы, производящие алкоголь, в нашем регионе открылись в 17 веке. В отличие от современного «Бената», кстати, в этом году ему исполняется 20 лет, на старых заводах был полный цикл производства — от изготовления самогона до выпуска тары для напитка. В Тюмени же первый кабак открылся 360 лет назад.