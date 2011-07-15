Военных обеспечат жильем: квартиры или деньги

«Дело в том, что есть семьи, которые стоят в очереди на жилье и в муниципалитете, и в министерстве обороны, и они еще не определились, от кого его получать», - сказал он. И добавил, что семьи могут принять решение до конца этого года и тогда они еще успеют попасть в эту программу и до 1 июля следующего года переехать в новые квартиры или получить единовременную выплату.