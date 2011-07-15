Военных обеспечат жильем: квартиры или деньги

Согласно принятым в декабре 2010 года поправкам в закон «О статусе военнослужащих», по которым государство обязано обеспечить жильем ушедших в запас, сейчас ведется планомерная работа. Об этом сказал в среду министр регионального развития России Виктор Басаргин на совещании с регионами, сообщает «Российская газета». Программа рассчитана на два года. В этом году на ее реализацию выделено 17,5 миллиарда рублей. Деньги уже перечислены в регионы. В следующем году на нее потратят еще 18 миллиардов рублей.
Как отметил министр, регионы подали заявки на обеспечение жильем 12 тысяч 149 семей, однако в ведомстве предполагают, что цифра эта не конечная и в ближайшее время она увеличится до 19 тысяч.
«Дело в том, что есть семьи, которые стоят в очереди на жилье и в муниципалитете, и в министерстве обороны, и они еще не определились, от кого его получать», - сказал он. И добавил, что семьи могут принять решение до конца этого года и тогда они еще успеют попасть в эту программу и до 1 июля следующего года переехать в новые квартиры или получить единовременную выплату.
Кстати, по этой программе военнослужащие получают не жилищные сертификаты, как раньше, а вполне реальные ключи от квартиры или деньги. У каждой семьи есть право выбора: для них могут построить жилье или приобрести на первичном рынке, купить на вторичном рынке или выплатить им денежную компенсацию. Выбирая ключи от квартиры, они опять же могут определиться: хотят получить ее в собственность или по договору социального найма. На сегодняшний день из 12 тысяч семей, написавших заявление на участие в программе, 9,6 тысячи предпочли получить готовое жилье (79,5%) и 2,5 тысячи семей (20,5%) - единовременную денежную выплату.
Суммы выплат и стоимости приобретаемого жилья разнятся по регионам. Как пояснил Виктор Басаргин, минрегион утвердил нормативы стоимости квадратного метра жилья для каждого субъекта - от 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей (самое дорогое - в Москве). Исходя из них, людям индивидуально рассчитывается размер денежной компенсации.
По плану денежные выплаты будут проводиться в июле - сентябре 2011 года. Жилье на вторичном рынке для военных купят в сентябре - декабре этого года. Собственное строительство домов должно быть завершено во втором квартале 2012 года, чтобы до 1 июля 2012 года люди могли переехать.
«И новое жилье, и вторичное должно соответствовать всем стандартам экономкласса, санитарным правилам», - сказал Виктор Басаргин. Контроль за исполнением закона и качеством жилья министр пообещал вести очень строгий.