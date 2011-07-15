Объекты недвижимости и инженерные сети: плата за подключение

Так, ставка платы за технологическое присоединение к сетям электроснабжения для потребителей от 15 до 100 кВт установлена решением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 23.09.2010 № 305-тп/72 и составляет:
- для физических и юридических лиц на напряжении 0, 4 кВ, с точкой присоединения к РУ-0,4 кВ, в ТП-10/0,4 или РП 10/0,4 сетевой организации - 7 947 руб. /кВт (без НДС);
- для физических и юридических лиц на напряжение 0, 4 кВ, с точкой присоединения к ВРУ-0,4 кВ объекта потребителя - 14 804 руб. /кВт (без НДС);
- для физических и юридических лиц на напряжение 10 кВ - 4 015 руб. /кВт (без НДС).
Ставка платы за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории г. Тюмени к сетям теплоснабжения в настоящее время не установлена. Размер платы определяется по индивидуальному тарифу, кроме того, подключение может осуществляться заявителями самостоятельно в соответствии с техническими условиями.
Плата за подключение к объектам газификации также не установлена, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) утверждены Постановлением администрации города Тюмени от 8 декабря 2006 года № 26-пк и составляют:
- Водоснабжение - 48 073 руб. /куб. м в сутки (без НДС);
- Водоотведение - 29 142 руб. /куб. м в сутки (без НДС).