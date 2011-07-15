Объекты недвижимости и инженерные сети: плата за подключение

Ставка платы за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории г. Тюмени к сетям теплоснабжения в настоящее время не установлена. Размер платы определяется по индивидуальному тарифу, кроме того, подключение может осуществляться заявителями самостоятельно в соответствии с техническими условиями.