На публичные слушания зовут горожан

На мероприятии обсудят параметры как жилых, так и нежилых объектов. С информационными материалами можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 326) и в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации Тюмени (улица Орджоникидзе, 24, кабинет 210), а также в приложении к распоряжению о слушаниях.