На публичные слушания зовут горожан

На публичных слушаниях, которые пройдут 22 июля 2011 года, обсудят вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.
На мероприятии обсудят параметры как жилых, так и нежилых объектов. С информационными материалами можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 326) и в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации Тюмени (улица Орджоникидзе, 24, кабинет 210), а также в приложении к распоряжению о слушаниях.
Публичные слушания пройдут 22 июля 2011 года с 15.00 до 16.00 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации города (улица Орджоникидзе, 24, кабинет 210). По информации пресс-службы администрации Тюменской области, предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 22 июля в департаменте градостроительной политики (улица Орджоникидзе, 24, кабинет № 326, режим работы: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).