Дайджест Nashgorod.ru с 8 по 14 июля

Поиски Ани Анисимовой: все средства хороши?
В Тюмени продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения
Мнения пользователей сайта:
«Когда страдают дети, то это — война. А на войне все средства хороши»
«Давайте судить о сверхъестественных способностях гадалок и колдунов по делам их. Насколько я понял результата от них пока нету, девочка или маньяк не найдены. Таким образом, все это полный бред»
«Хорошо, что в поисках участвует научный консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета России. А экстрасенсы, маги — это все фигня, пиар. Фонд Джеймса Ренди для любого желающего доказать свои способности — миллион долларов — пока не получил никто».
Мужчины не плачут? А дети?
Найти дорогу домой маленькому тюменцу помогли инспекторы ГИБДД. Мальчик шел по улице и громко плакал. Как выяснилось, мама со старшей сестрой оставили ребенка в игровой комнате торгового центра «Гудвин». Около
Мнения пользователей сайта:
«Если для них любой штраф будет неповадней чем то, что их ребенок протопал один вечером-ночером от гудвина до широтной и вообще ХЗ чем могло кончится — то это приговор практически»
«Что за дети пошли, я в 10 лет весь город знал и все закоулки.., куда и какие автобусы ходят, правда и курить я уже в 8 начал.. а тут шел и плакал на всю улицу..»
«Мне 10 лет было в серединке 80х и рос я на окраине — 3 микрорайон. „Шатались“ повсюду в том числе и Суходолье и леса, но росли мы в другом обществе. Отдельно гуляющий ребенок вызвал вопросы у проходящих взрослых».
Места под «солнцем» освобождаются
Многие тюменцы — постоянные гости ТРЦ «Солнечный» — находятся в замешательстве: по какой причине массово закрываются магазины и бутики? Существовало множество предположений, но ответ на интересующий всех вопрос прост. К открытию готовятся магазины известных торговых марок.
Мнения пользователей сайта:
«да там бабки огромные за аренду берут, а покупают не особо. Не долго и следующим куковать»
«по большей части магазы бестолковые, имхо. неплохие магазины тоже есть — это в большинстве своем сетевики типа Adidas, Woolstreet, Ostin и т.п. еще удобно, что обувных магазинов штук 5 рядом»
«Сам ТРЦ ни очем. Планировка — ужас. Маги — 3,5 штук. Но зимой удобно иногда машину погреть пару часов».
Милиционер должен быть бедным?
Обязанности начальника Управления МВД России по Тюменской области будет временно исполнять генерал-майор милиции Сергей Сидаш. Службу в органах внутренних дел Сидаш начал в должности инспектора уголовного розыска УВД Талды-Курганской области. До 1987 года занимал руководящие должности в ряде ГОВД-ОВД области. С 1987 года продолжил службу в Ямало-Ненецком автономном округе. Шесть лет проработал в должности заместителя начальника Надымского ГОВД. С 1996 по 1999 год был начальником Надымского ГОВД. С 2000 по 2007 год — проходил службу в УВД Ханты-Мансийского округа в должности начальника ОВД по городу Нягань. С мая 2004 года по сентябрь 2007 года — начальник УВД по г. Сургуту.
С сентября 2007 года указом Президента Российской Федерации был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Тюменской области начальника криминальной милиции. 6 ноября 2008 года ему присвоено звание генерал-майор милиции. Неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Мнения пользователей сайта:
«Мысли вслуx: И почему у меня взгляд сразу упал на его часы, типа может золотые, типа так на виду, не с проста, понтуецо а может просто надумываю»
«Почему солидный мужчина генер-майор не может позволить себе приличные часы, хоть и золотые. Или он должен быть гол, как сокол, тогда вы его уважать начнете»
«Можно написать и „руководит Российской Федерацией Дмитрий Медведев“. А толку то?».
Центр снова перекроют
С пятницы на субботу (с 15 на 16 июля) в Тюмени начнутся дорожные работы по улице 50 лет ВЛКСМ. До августа подрядной организации — ЗАО «Пышмаавтодор» — необходимо сделать ремонт 2,4 км дороги от Холодильной до Республики (железнодорожный переезд в районе Воровского). Чтобы избежать глобальных пробок, работы по реконструкции дороги разделены на три участка: первый — от улицы Холодильной до улицы Тульской; второй от улицы Тульской до ул. Пермякова и третий — от Пермякова до улицы Республики, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Мнения пользователей сайта:
«ну наконец то...а то ездить невозможно как в деревне по кочкам да ухабам»
«с завтрашнего дня — от холодильной до тульской. В понедельник таймырская, республики, холодильная — встанут. А что начнется у кардиоцентра — даже представлять не хочу...».