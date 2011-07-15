Дайджест Nashgorod.ru с 8 по 14 июля

Обязанности начальника Управления МВД России по Тюменской области будет временно исполнять генерал-майор милиции Сергей Сидаш. Службу в органах внутренних дел Сидаш начал в должности инспектора уголовного розыска УВД Талды-Курганской области. До 1987 года занимал руководящие должности в ряде ГОВД-ОВД области. С 1987 года продолжил службу в Ямало-Ненецком автономном округе. Шесть лет проработал в должности заместителя начальника Надымского ГОВД. С 1996 по 1999 год был начальником Надымского ГОВД. С 2000 по 2007 год — проходил службу в УВД Ханты-Мансийского округа в должности начальника ОВД по городу Нягань. С мая 2004 года по сентябрь 2007 года — начальник УВД по г. Сургуту.