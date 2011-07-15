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Дайджест Nashgorod.ru с 8 по 14 июля

15 июля 2011, 17:04
Известие о пропаже 11-летней Ани Анисимовой прогремело на всю Тюмень. Поэтому любое новое известие о ее поисках вызывает неподдельный интерес читателей. Также на прошедшей неделе читатели Nashgorod.ru жалели еще одного ребенка. Какого — подскажет наш традиционный дайджест.

Поиски Ани Анисимовой: все средства хороши?

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения 11-летней Ани Анисимовой. На прошлой неделе в областной центр вновь приезжал следователь из Санкт-Петербурга Дмитрий Кирюхин, а вместе с ним — участница телепередачи «Битва экстрасенсов» Виктория Суббота. Дмитрий Кирюхин уже работал в нашем городе над делом Ани Анисимовой в марте текущего года. Тогда он составил психологический портрет человека, похитившего девочку, а также сделал предположение, что 11-летней тюменки уже нет в живых.

Мнения пользователей сайта:

«Когда страдают дети, то это — война. А на войне все средства хороши»

«Давайте судить о сверхъестественных способностях гадалок и колдунов по делам их. Насколько я понял результата от них пока нету, девочка или маньяк не найдены. Таким образом, все это полный бред»

«Хорошо, что в поисках участвует научный консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета России. А экстрасенсы, маги — это все фигня, пиар. Фонд Джеймса Ренди для любого желающего доказать свои способности — миллион долларов — пока не получил никто».

Мужчины не плачут? А дети?

Найти дорогу домой маленькому тюменцу помогли инспекторы ГИБДД. Мальчик шел по улице и громко плакал. Как выяснилось, мама со старшей сестрой оставили ребенка в игровой комнате торгового центра «Гудвин». Около 22-х часов 10-летний мальчик стал искать своих родственников, но, видимо, потерялся. Он решил идти домой пешком, до улицы Широтной. Так ребенок прошел почти через весь город, пока около полуночи не встретил сотрудников специализированного батальона ДПС ГИБДД.

Мнения пользователей сайта:

«Если для них любой штраф будет неповадней чем то, что их ребенок протопал один вечером-ночером от гудвина до широтной и вообще ХЗ чем могло кончится — то это приговор практически»

«Что за дети пошли, я в 10 лет весь город знал и все закоулки.., куда и какие автобусы ходят, правда и курить я уже в 8 начал.. а тут шел и плакал на всю улицу..»

«Мне 10 лет было в серединке 80х и рос я на окраине — 3 микрорайон. „Шатались“ повсюду в том числе и Суходолье и леса, но росли мы в другом обществе. Отдельно гуляющий ребенок вызвал вопросы у проходящих взрослых».

Места под «солнцем» освобождаются

Многие тюменцы — постоянные гости ТРЦ «Солнечный» — находятся в замешательстве: по какой причине массово закрываются магазины и бутики? Существовало множество предположений, но ответ на интересующий всех вопрос прост. К открытию готовятся магазины известных торговых марок.

Мнения пользователей сайта:

«да там бабки огромные за аренду берут, а покупают не особо. Не долго и следующим куковать»

«по большей части магазы бестолковые, имхо. неплохие магазины тоже есть — это в большинстве своем сетевики типа Adidas, Woolstreet, Ostin и т.п. еще удобно, что обувных магазинов штук 5 рядом»

«Сам ТРЦ ни очем. Планировка — ужас. Маги — 3,5 штук. Но зимой удобно иногда машину погреть пару часов».

Милиционер должен быть бедным?

Обязанности начальника Управления МВД России по Тюменской области будет временно исполнять генерал-майор милиции Сергей Сидаш. Службу в органах внутренних дел Сидаш начал в должности инспектора уголовного розыска УВД Талды-Курганской области. До 1987 года занимал руководящие должности в ряде ГОВД-ОВД области. С 1987 года продолжил службу в Ямало-Ненецком автономном округе. Шесть лет проработал в должности заместителя начальника Надымского ГОВД. С 1996 по 1999 год был начальником Надымского ГОВД. С 2000 по 2007 год — проходил службу в УВД Ханты-Мансийского округа в должности начальника ОВД по городу Нягань. С мая 2004 года по сентябрь 2007 года — начальник УВД по г. Сургуту.

С сентября 2007 года указом Президента Российской Федерации был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Тюменской области начальника криминальной милиции. 6 ноября 2008 года ему присвоено звание генерал-майор милиции. Неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Мнения пользователей сайта:

«Мысли вслуx: И почему у меня взгляд сразу упал на его часы, типа может золотые, типа так на виду, не с проста, понтуецо а может просто надумываю»

«Почему солидный мужчина генер-майор не может позволить себе приличные часы, хоть и золотые. Или он должен быть гол, как сокол, тогда вы его уважать начнете»

«Можно написать и „руководит Российской Федерацией Дмитрий Медведев“. А толку то?».

Центр снова перекроют

С пятницы на субботу (с 15 на 16 июля) в Тюмени начнутся дорожные работы по улице 50 лет ВЛКСМ. До августа подрядной организации — ЗАО «Пышмаавтодор» — необходимо сделать ремонт 2,4 км дороги от Холодильной до Республики (железнодорожный переезд в районе Воровского). Чтобы избежать глобальных пробок, работы по реконструкции дороги разделены на три участка: первый — от улицы Холодильной до улицы Тульской; второй от улицы Тульской до ул. Пермякова и третий — от Пермякова до улицы Республики, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Мнения пользователей сайта:

«ну наконец то...а то ездить невозможно как в деревне по кочкам да ухабам»

«с завтрашнего дня — от холодильной до тульской. В понедельник таймырская, республики, холодильная — встанут. А что начнется у кардиоцентра — даже представлять не хочу...».

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