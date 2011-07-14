В центре Тюмени снесут незаконные погреба

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени. В связи с проведением работ по благоустройству дворовой территории владельцам незаконных строений необходимо до 18.07.2011 освободить подземные погреба от личных вещей для работ по сносу данных сооружений.
Напоминаем, в соответствии с требованиями пункта «б» части 5 статьи 13 Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской Городской Думы от 26.06.2008 г. № 81, запрещается самовольно размещать временные постройки на территории города Тюмени.
Согласно статье 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 г. № 55 установлена ответственность за нарушение правил благоустройства в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей.
По всем вопросам обращаться в МУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Центрального административного округа» (г. Тюмень, ул. Ленина, 69-а, каб. 9, телефоны: 46-91-21, 531-378).