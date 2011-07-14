В Главном управлении строительства Тюменской области новый глава

Заместитель губернатора отметил, что в Главном управлении строительства и ЖКХ работают профессионально подготовленные люди, способные решать поставленные задачи, в чем есть, несомненно, и заслуга Андрея Никитина. Что касается Сергея Шустова, он хорошо известен коллективу ГУС и ЖКХ Тюменской области. Именно здесь он прошел становление как руководитель - с самых низов до начальника главка. И на него возлагаются достаточно серьезные задачи.