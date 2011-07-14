В Главном управлении строительства Тюменской области новый глава

Об этом стало известно на аппаратном совещании, которое провел в среду заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Прежний руководитель Андрей Никитин получил новую должность, возглавив ГБУ Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» - наиболее проблемный и требующий особого внимания участок, сообщает пресс-служба губернатора.
Как отметил Евгений Заболотный, строительная отрасль требует повышенного внимания. Ответственным участком является на сегодня и жилищно-коммунальное хозяйство. В структуре, занимающейся объектами ЖКХ региона, накопилось достаточно много проблем, требующих незамедлительного решения, и надо продвинуть дело вперед.
«Роль заказчика очень сложная. Понимая, что сегодня в ДКХС нужен человек, который в состоянии сформировать работоспособный кадровый состав дирекции, правильно поставить задачи и привести все в нормативное состояние, мы попросили именно Андрея Юрьевича Никитина возглавить эту структуру, - сказал Евгений Заболотный. – Специалистов такого уровня единицы, и я благодарен, что Андрей Юрьевич принял это предложение».
Заместитель губернатора отметил, что в Главном управлении строительства и ЖКХ работают профессионально подготовленные люди, способные решать поставленные задачи, в чем есть, несомненно, и заслуга Андрея Никитина. Что касается Сергея Шустова, он хорошо известен коллективу ГУС и ЖКХ Тюменской области. Именно здесь он прошел становление как руководитель - с самых низов до начальника главка. И на него возлагаются достаточно серьезные задачи.
«Результат работы дружного профессионального коллектива весом, но программа остается напряженной, - отметил Евгений Заболотный, – и, возглавляя одну из самых главных отраслей, способствующих развитию всей экономики, следует помнить о важнейших вопросах – вопросах обеспечения жизнедеятельности. Ключевыми остаются вопросы не только по теплу, электричеству, водоснабжению и водоотведению, но и по обеспечению населения комфортным жильем. Проблем здесь более чем достаточно».
В ходе совещания замгубернатора поставил ряд первоочередных задач перед руководителями областных структур и пожелал им успешной работы на благо общего дела – развития Тюменского региона.