Земля вокруг Тюмени может подешеветь

Сегодня практически по каждому направлению из существующих восьми (Червишевский, Московский, Ирбитский, Салаирский, Велижанский, Тобольский, Старотобольский, Ялуторовский тракты) есть новые или не совсем новые, но еще не распроданные, нарезки земельных участков различной стоимости, сообщает риэлтор агентства недвижимости «Хата» Андрей Денисов. Обычно общая площадь реализуемых земель до пяти га. В дополнение к этому есть и предложения в уже устоявшихся обществах и поселках.
Большей популярностью у населения пользуется недвижимость по Московскому тракту, считает ряд специалистов отрасли. Причиной тому является доступная транспортная развязка, а также «устоявшиеся поселки с инфраструктурой и коммуникациями».
«Ранее считалось, что вложение денежных средств в покупку земли – это хорошие инвестиции – земля будет только дорожать. Но я уверен, что сейчас земля будет дешеветь, поскольку ее стало слишком много. Предложение превышает спрос, что ведет к снижению стоимости», - считает Андрей Денисов.
«Предложений по земельным участкам в данный момент на юге Тюменской области действительно очень много, но при этом я не думаю, что это приведет к их удешевлению, - выразила мнение риэлтор гипермаркета недвижимости «Метражи» Гузель Курманова, - Если сравнить с любым товаром: предложений ведь в каждой отрасли бывает много, но не всегда это приводит к снижению стоимости. Есть такие вещи, которые всегда более или менее остаются в цене, земля одна из таких ценностей».