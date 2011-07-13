Земля вокруг Тюмени может подешеветь

«Предложений по земельным участкам в данный момент на юге Тюменской области действительно очень много, но при этом я не думаю, что это приведет к их удешевлению, - выразила мнение риэлтор гипермаркета недвижимости «Метражи» Гузель Курманова, - Если сравнить с любым товаром: предложений ведь в каждой отрасли бывает много, но не всегда это приводит к снижению стоимости. Есть такие вещи, которые всегда более или менее остаются в цене, земля одна из таких ценностей».