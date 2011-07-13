Застройщиков заставят работать по ФЗ-214

Помимо этого, в качестве убытков дольщики смогут взыскивать проценты по уплаченной застройщику сумме. Этот пункт относится к сделкам, совершенным с помощью предварительных и основных договоров купли-продажи. Ранее при рассмотрении подобных дел суды либо взыскивали проценты, либо – разницу между заплаченной застройщику суммой и рыночной стоимостью объекта на момент вынесения решения.