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Застройщиков заставят работать по ФЗ-214

13 июля 2011, 12:48
Утвержденное Высшим арбитражным судом РФ постановление «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» может заставить застройщиков работать по ФЗ-214.

Утвержденное Высшим арбитражным судом РФ постановление «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» может заставить застройщиков работать по ФЗ-214.

Одно из принципиальных нововведений документа состоит в том, что если застройщик нарушил свои обязательства по передаче жилья, покупатели смогут требовать разницу между уплаченной суммой и рыночной стоимостью объекта (помимо заплаченной по договору суммы), сообщает bn.ru.

Помимо этого, в качестве убытков дольщики смогут взыскивать проценты по уплаченной застройщику сумме. Этот пункт относится к сделкам, совершенным с помощью предварительных и основных договоров купли-продажи. Ранее при рассмотрении подобных дел суды либо взыскивали проценты, либо – разницу между заплаченной застройщику суммой и рыночной стоимостью объекта на момент вынесения решения.

Как отмечают эксперты, постановление Высшего арбитражного суда РФ может заставить некоторых застройщиков перейти на работу в соответствии с положениями ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…».

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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