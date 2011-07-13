Застройщиков заставят работать по ФЗ-214

Утвержденное Высшим арбитражным судом РФ постановление «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» может заставить застройщиков работать по ФЗ-214.
Одно из принципиальных нововведений документа состоит в том, что если застройщик нарушил свои обязательства по передаче жилья, покупатели смогут требовать разницу между уплаченной суммой и рыночной стоимостью объекта (помимо заплаченной по договору суммы), сообщает bn.ru.
Помимо этого, в качестве убытков дольщики смогут взыскивать проценты по уплаченной застройщику сумме. Этот пункт относится к сделкам, совершенным с помощью предварительных и основных договоров купли-продажи. Ранее при рассмотрении подобных дел суды либо взыскивали проценты, либо – разницу между заплаченной застройщику суммой и рыночной стоимостью объекта на момент вынесения решения.
Как отмечают эксперты, постановление Высшего арбитражного суда РФ может заставить некоторых застройщиков перейти на работу в соответствии с положениями ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…».