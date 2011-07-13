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Купить квартиру на особых условиях

13 июля 2011, 14:52
Новую квартиру в Заречной части города можно купить на особых условиях. Западно-Сибирский банк Сбербанка России заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Партнер-Инвест».

Новую квартиру в Заречной части города можно купить на особых условиях. Западно-Сибирский банк Сбербанка России заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Партнер-Инвест».

В рамках данного соглашения банк будет предоставлять кредиты физическим лицам на приобретение квартир у ООО «Партнер-Инвест» на индивидуальных условиях - под залог имущественных прав или поручительство физических лиц, т.е. предоставление иного объекта недвижимости на период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения не требуется.

По сообщению пресс-центра банка, данное условие распространяется на квартиры в многоэтажных жилых домах, расположенных в микрорайоне «Европейский» (ГП-25, ГП-26А, ГП-26Б, ГП-26В, ГП-26Г, ГП-27, ГП-28, ГП-29, проектная декларация объектов на сайте e-invest72.ru/prav_info).

Фото с сайта hometrust.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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