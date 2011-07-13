Купить квартиру на особых условиях

В рамках данного соглашения банк будет предоставлять кредиты физическим лицам на приобретение квартир у ООО «Партнер-Инвест» на индивидуальных условиях - под залог имущественных прав или поручительство физических лиц, т.е. предоставление иного объекта недвижимости на период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения не требуется.