Купить квартиру на особых условиях

Новую квартиру в Заречной части города можно купить на особых условиях. Западно-Сибирский банк Сбербанка России заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Партнер-Инвест».
В рамках данного соглашения банк будет предоставлять кредиты физическим лицам на приобретение квартир у ООО «Партнер-Инвест» на индивидуальных условиях - под залог имущественных прав или поручительство физических лиц, т.е. предоставление иного объекта недвижимости на период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения не требуется.
По сообщению пресс-центра банка, данное условие распространяется на квартиры в многоэтажных жилых домах, расположенных в микрорайоне «Европейский» (ГП-25, ГП-26А, ГП-26Б, ГП-26В, ГП-26Г, ГП-27, ГП-28, ГП-29, проектная декларация объектов на сайте e-invest72.ru/prav_info).
Фото с сайта hometrust.ru