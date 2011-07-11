О документах для кадастрового учета – по телефону

Тюменцам разъяснят порядок предоставления документов для осуществления кадастрового учета, а также состав этих документов.
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области проведет «прямую» телефонную линию по вопросам заявителей о порядке предоставления заявителями документов для осуществления кадастрового учета, о составе необходимых документов.
Как сообщает пресс-центр ведомства, на все интересующие вопросы ответят начальник межрайонного отдела № 1 ФГУ «ЗКП» по Тюменской области Коротаева Н.Н., заместитель начальника межрайонного отдела № 1 ФГУ «ЗКП» по Тюменской области Жарникова М.В.
«Прямая» телефонная линия состоится 15 июля 2011г. с 10-00 до 11-00, по телефону: 8 (3452) 689-435