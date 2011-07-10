Фонду РЖС разрешат передавать земли жилкооперативам

Согласно тексту закона, категории граждан, имеющих право на вступление в кооперативы, определяются правительством РФ «из числа федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, работников федеральных госорганов, федеральных государственных унитарных предприятий, госучреждений, академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им организаций, для которых работа (служба) в указанных органах или организациях является постоянным местом работы». Также правительство будет определять и основания включения таких граждан в списки тех, кто может быть принят в члены кооперативов. Причем сделать это можно будет только один раз.