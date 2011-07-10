Фонду РЖС разрешат передавать земли жилкооперативам

В пятницу Госдума приняла в третьем окончательном чтении соответствующий закон.
Как пояснил один из авторов документа, глава думского комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум, законодательная инициатива направлена на создание условий для обеспечения жильем работников федеральных государственных органов, государственных академий наук и, в первую очередь, молодых ученых. Кроме того, обратиться в Фонд РЖС с заявлением о передаче земельного участка смогут также органы управления научных организаций, имеющих статус государственных научных центров, и федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования.
По словам Шаккума, законопроект касается не только молодых ученых, но и других категорий граждан, которые не относятся к малоимущим, но которым уровень доходов в настоящее время не позволяет приобретать жилье по рыночным ценам, пишет «Большой портал недвижимости» со ссылкой на РИА Новости.
Закон определяет, что решение о передаче земельных участков будет принимать попечительский совет Фонда РЖС, а не его правление как в настоящее время.
Согласно тексту закона, категории граждан, имеющих право на вступление в кооперативы, определяются правительством РФ «из числа федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, работников федеральных госорганов, федеральных государственных унитарных предприятий, госучреждений, академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им организаций, для которых работа (служба) в указанных органах или организациях является постоянным местом работы». Также правительство будет определять и основания включения таких граждан в списки тех, кто может быть принят в члены кооперативов. Причем сделать это можно будет только один раз.
Закон уточняет, что кооператив осуществляет строительство объектов инфраструктуры только в границах земельного участка, а Фонд обеспечивает подключение объектов капитального строительства к внешним сетям инженерно-технического обеспечения.
Земельные участки Фонда РЖС будут предоставляться кооперативам, исходя из потребности их членов в строительстве жилья эконом-класса. При этом критерием для оценки возводимого кооперативами жилья будет соответствие технико-экономических параметров жилых домов, жилых помещений в многоквартирных домах характеристикам жилых помещений экономического класса, установленным Минрегионом России.
По тексту закона, договор безвозмездного срочного пользования земельным участком Фонда может быть расторгнут досрочно исключительно в судебном порядке.
Документ вносит поправки в закон «О содействии развитию жилищного строительства».