Россреестр упростит порядок оформления сделок с недвижимостью

В настоящее время документ проходит согласование в Минэкономразвития и может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. По мнению авторов проекта, поправки позволят сократить очередь на подачу заявления и прием специалиста с 1-2 месяцев до 2-3 недель. Пилотный проект по приему электронных заявлений планируется запустить осенью текущего года в Петербурге.