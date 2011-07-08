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Россреестр упростит порядок оформления сделок с недвижимостью

8 июля 2011, 13:40
Заявления на оформление сделок с недвижимостью можно будет подавать в электронном виде. Минэкономразвития и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработали необходимые поправки.

Заявления на оформление сделок с недвижимостью можно будет подавать в электронном виде. Минэкономразвития и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработали необходимые поправки в закон о госрегистрации прав на недвижимость.

Поправки позволят через интернет-портал Росреестра подавать заявления на регистрацию сделок, а также записываться на прием в ведомство, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости». В случае принятия поправок, у Росреестра не будет необходимости проверять каждое заявление в присутствии заявителя.

В настоящее время документ проходит согласование в Минэкономразвития и может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. По мнению авторов проекта, поправки позволят сократить очередь на подачу заявления и прием специалиста с 1-2 месяцев до 2-3 недель. Пилотный проект по приему электронных заявлений планируется запустить осенью текущего года в Петербурге.

Росреестр был создан в 2009 году. Ведомство взяло на себя функции упраздненных федеральных агентств геодезии и картографии (Роскартография), агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) и федеральной регистрационная служба (Росрегистрация). Основной задачей Росрегистрации является госрегистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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