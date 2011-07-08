nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Регистраторы едут в «Березку»

8 июля 2011, 14:10
Специалисты тюменского Росреестра продолжают консультировать дачников и принимать документы на регистрацию в дачных обществах. На очереди: «Березка», «Осень-1,» «Приволье», «Здоровье», «Дружба».

Специалисты тюменского Росреестра продолжают консультировать дачников и принимать документы на регистрацию в дачных обществах. На очереди: «Березка», «Осень-1,» «Приволье», «Здоровье», «Дружба».

Очередная выездная консультация состоится в субботу, 9 июля 2011 года, с 10.00 до 14.00 в садовом некоммерческом товариществе «Березка». Приглашаются также дачники близлежащих обществ: «Осень-1,» «Приволье», «Здоровье», «Дружба».

Дачникам разъяснят порядок заполнения декларации, расскажут о размерах госпошлины при упрощенной регистрации, о предварительной записи на прием документов, примут документы на государственную регистрацию прав на земельные участки, садовые домики и объекты недвижимости.

По информации пресс-центра управления, на выезде будут также присутствовать специалисты ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы.

В июле специалисты посетят также общества «Корабельщик» (16 июля), «Геолог-1» (23 июля), «Плодовое» (30 июля). С полным графиком выездных консультаций можно ознакомиться на сайте управления федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Тюменской области.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25