Регистраторы едут в «Березку»

По информации пресс-центра управления, на выезде будут также присутствовать специалисты ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы.