Регистраторы едут в «Березку»

Специалисты тюменского Росреестра продолжают консультировать дачников и принимать документы на регистрацию в дачных обществах. На очереди: «Березка», «Осень-1,» «Приволье», «Здоровье», «Дружба».
Очередная выездная консультация состоится в субботу, 9 июля 2011 года, с 10.00 до 14.00 в садовом некоммерческом товариществе «Березка». Приглашаются также дачники близлежащих обществ: «Осень-1,» «Приволье», «Здоровье», «Дружба».
Дачникам разъяснят порядок заполнения декларации, расскажут о размерах госпошлины при упрощенной регистрации, о предварительной записи на прием документов, примут документы на государственную регистрацию прав на земельные участки, садовые домики и объекты недвижимости.
По информации пресс-центра управления, на выезде будут также присутствовать специалисты ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы.
В июле специалисты посетят также общества «Корабельщик» (16 июля), «Геолог-1» (23 июля), «Плодовое» (30 июля). С полным графиком выездных консультаций можно ознакомиться на сайте управления федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Тюменской области.