Дайджест Nashgorod.ru с 1 по 7 июля

Велосипедисты, будьте осторожнее!
Страшной смертью погиб молодой велосипедист утром 1 июля — попал под колеса КАМАЗа-мусоровоза. По предварительным данным, КАМАЗ-мусоровоз и велосипедист двигались в одном направлении. Грузовой автомобиль начал поворачивать к православной гимназии и, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него. Молодой человек, которому было около
Мнения пользователей:
«Жалко парня, жалко его родных... Да и водитель скорей всего не мог увидеть, хотя не знаю...»
«Место еще какое — вход в церковь»
«Имхо ведь явно видно, что лисапедист — не неторопливый дачник, и ехал он явно достаточно быстро, так что тут камазист мог не успеть среагировать только потому что не увидал его, он появился резко и внезапно и все. Тут не совсем ясно — все-таки камаз ехал или стоял и тронулся».
«Многих велосипедистов заставит задуматься над лихачеством!!! И спасет много жизней! Дорогу нужно не переезжать на велосипеде, а переходить... Многие так не делают, вылетают прямо перед машиной, хочется выйти в лоб дать. Сидеть потом не хочется из-за того, что кто-то где-то не следует правилам... »
Тюмень простилась с Павлом Недоростовым
6 июля ушел из жизни начальник управления МВД России по Тюменской области Павел Недоростов. Причиной его смерти послужили термические ожоги 4 степени, с которыми он был госпитализирован 19 июня. Павлу Михайловичу было 52 года.
С генерал-лейтенантом полиции тюменцы простились 7 июля. В последний путь Павла Михайловича пришли проводить коллеги и подчиненные, представители силовых структур, правительства Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым, а также тысячи простых тюменцев. Гроб с телом начальника областного УМВД был доставлен в аэропорт «Рощино». По желанию семьи покойного, самолетом его перевезли в Екатеринбург, где 8 июля похоронили на Широкореченском мемориале.
Мнения пользователей:
«С перекрытием центра города — это уже явный перебор...»
«Несчастный случай. Может произойти с любым. Но генералом он стал задолго до этого случая, и этих заслуг смерть в результате рыбалки никак не уменьшает».
«Большинство жителей города искренне соболезнуют семье и близким генерала, но проблема в том, что его подчинённые в генеральских и полковничьих погонах, как всегда, всё довели до маразма (водители матерились в машинах, менты, которых в обязаловку согнали на это шествие, матерились молча). Самое главное, что это не истинное проявление скорби и печали, а пускание пыли в глаза. Уже завтра все эти рукамиводители с большими звёздами забудут о бывшем начальнике, их больше всего заботит сейчас не боль утраты и помощь семье погибшего, а сохранение собственных должностей при приходе нового начальнику ГУВД».
Остаться без воды — будь готов
В эти выходные без воды останется часть Тюмени от поселка Метелево до улицы Профсоюзной (М.Тореза) между рекой Турой и Транссибирской магистралью. Перебои с водоснабжением и пониженное давление воды возможны и в других районах города. Вода перестанет поступать в краны с 23:00 8 июля, вернется же она до 14:00 10 июля. За это время бригадам тюменского водоканала предстоит заменить, отремонтировать и смонтировать 29 единиц запорной арматуры на магистральных сетях.
Мнения пользователей:
«Так-то мой район вне красной границы на карте, приложенной к новости, но на подъезде висит объява, что и у нас не будет воды в эти же сроки. Сами не уверены кого отключат и подстраховываются?»
«Но в этом году хоть по горячей воде претензий относительно нет — отключили и включили по плану, а не как в прошлом году...»
Нерадивые родители не уберегли
Двухлетний мальчик из деревни Карьково Бердюжского района пропал без вести. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы 1 июля. В ходе поисковых мероприятий 7 июля тело ребенка было обнаружено в зарослях камыша на берегу озера на расстоянии более 1 километра от деревни.
По версии следствия, ребенок пошел к месту слияния озер Большое Карьково и Темное, но сбился с пути, забрался в заросли камыша и, не сумев выбраться, погиб. При осмотре ребенка, телесных повреждений не обнаружено.
Мнения пользователей:
«По слухам (знакомая в Бердюжье живет) родителям было в это время не до ребенка, они пили. Ребенок гулял по улице (не во дворе) без присмотра».
«Более километра протопал и никто его не видел?»
«Вот, блин, до чего доводит беспечность родителей. Попили, называется.. Хорошо попили, что выпивка стоила жизни ребенка. А в новостях мать показали молоденькую. Ну как так можно».
«Поцелуями нежными ли... Нижними ли...»
Во Всемирный день поцелуев команда «Обычные люди» организовала флешмоб: на площади у памятника Ленину должны были одновременно поцеловаться как можно большее количество пар. Одиноким сердцам предлагалось найти себе партнера для поцелуя на месте проведения флешмоба. Поцелуй длился 3 минуты, после чего всем пришедшим было предложено пройти до набережной, где участников попросили выстроиться на заранее написанную мелом надпись «Я люблю тебя, Тюмень».
Мнения пользователей:
«Герпес-пати что ли? Абзац блин — дожили».
«Идея,задумка, особенно на набережной, понравилась! Но как все организовалось, вообще не понравилось! Уже отцеловались, а люди шли все с шариками. Шарики выпустили не враз, а кто как когда сам захотел! И крики „Я люблюб тебя Тюмень“ наверно только в толпе и можно было услышать!»
«Я так поняла, что средний возраст участников — 16 лет?»