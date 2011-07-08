Дайджест Nashgorod.ru с 1 по 7 июля

«Большинство жителей города искренне соболезнуют семье и близким генерала, но проблема в том, что его подчинённые в генеральских и полковничьих погонах, как всегда, всё довели до маразма (водители матерились в машинах, менты, которых в обязаловку согнали на это шествие, матерились молча). Самое главное, что это не истинное проявление скорби и печали, а пускание пыли в глаза. Уже завтра все эти рукамиводители с большими звёздами забудут о бывшем начальнике, их больше всего заботит сейчас не боль утраты и помощь семье погибшего, а сохранение собственных должностей при приходе нового начальнику ГУВД».