ТГНГУ строит корпуса и снижает цены

Стартовала делегация от здания бывшего машиностроительного техникума, что на улице Республики. Но прежде чем отправиться по запланированному маршруту журналистов пригласили посетить возрождающийся корпус, в котором в настоящий момент находится общеобразовательный лицей ТюмГНГУ.
Глава лицея Николай Голиков с удовольствием провел экскурсию и подробно рассказал о деятельности и методах обучения будущих абитуриентов: «Обучение лицеистов ведется по трем профилям: физико-математический, социально-экономический и информационно-технологический. За 17 лет существования лицей зарекомендовал себя как одно из самых престижных общеобразовательных учреждений города Тюмени. Примерно 80% его выпускников продолжают получать образование в ТюмГНГУ, а 8% из них обучаются в лучших московских, уральских, и, конечно же, тюменских государственных университетах».
Лицеисты — это ученики 10 — 11 классов. Николай Голиков с гордостью называет их вундеркиндами, так, например, в этом году в списке выпускников ученик, которому всего 13 лет. Лицей предоставляет программу инклюзивного образования для детей-инвалидов, особое внимание уделяется детям—сиротам: для них предусмотрено места в общежитии при лицее.
Аудитории для обучения ребят оборудованы по последнему слову техники. В распоряжении лицея мультимедийные аудитории, компьютерные классы, а также очень богатая библиотека, которая насчитывает порядка 11 тысяч книг.
Следующим пунктом маршрута стал строящийся 7 корпус, который находится на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Проект здания, разработанный ООО «Град», был утвержден еще в 2006 году; на данный момент уже полностью выстроен периметр корпуса. Полностью строительство планируют завершить уже к 2013 году. В здании будет располагаться парковочные места, четырехуровневый переход, благодаря которому студенты легко смогут попасть из 7 корпуса в 3, а также огромный актовый зал, рассчитанный на 350 человек. 7 корпус — самая высокая точка в этой части города: высота
После захватывающей дух экскурсии наверх, гости посетили учебный полигон в с. Успенка, на котором находится действующая буровая установка БУ-80. Общая площадь полигона составляет 8 147 кв. м., с апреля по ноябрь студенты могут пройти здесь все виды производственной практики, за исключением преддипломной, получив бесценный опыт в освоении своей будущей профессии.
Руководство ТюмГНГУ считает, что получение теоретических знаний без подкрепления их практическими навыками бессмысленно, а практика же без теории слепа: «Важно, чтобы студент не просто получил знания, но и умел правильно применить их на практике», — пояснил Владимир Новоселов. Наличие данного полигона дает право ТюмГНГУ составить серьезную конкуренцию другим учебным учреждениям с подобными специальностями, так как возможности университета в подготовке качественных кадров на уровень выше, чем в любых других нефтяных университетах.
Также руководители рассказали об особенностях приемной кампании: в этом году количество бюджетных мест по всем уровням — 5007; из них 1730 — на специальностях высшего профессионального образования, 1690 — на специальностях СПО, и 1597 мест — специальностях НПО. Что касается обучения на платной основе, то цены на высшее образование по сравнению с прошлым годом снизились. В этом году минимальная стоимость обучения — 51 560 руб., максимальная 81 560 руб. Заочное обучение будет стоить 39 820 руб. На среднее же и начальное образование цены остались прежними.
Руководитель приемной комиссии ТюмГНГУ Андрей Медведев рассказал и о других новшествах приемной кампании вуза: это и выездные отборочные комиссии — теперь абитуриенту нет необходимости ехать в университет, чтобы подать документы, это можно сделать на месте. А также СМС-сервис, позволяющий узнать о своем рейтинге прямо из дома.
«Количество бюджетных мест по всем образовательным программам в ТГНГУ больше, чем во всех вузах и ссузах Тюмени. Нефтегазовый университет поставил для себя цель набрать 13000 студентов. Мы делаем все, чтобы у поступающих к нам ребят было как можно меньше проблем. Нововведения приемной кампании ТюмГНГУ делают поступление в вуз более комфортным», — в заключение встречи отметил Андрей Медведев.
Екатерина Черных