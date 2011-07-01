ТГНГУ строит корпуса и снижает цены

Следующим пунктом маршрута стал строящийся 7 корпус, который находится на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Проект здания, разработанный ООО «Град», был утвержден еще в 2006 году; на данный момент уже полностью выстроен периметр корпуса. Полностью строительство планируют завершить уже к 2013 году. В здании будет располагаться парковочные места, четырехуровневый переход, благодаря которому студенты легко смогут попасть из 7 корпуса в 3, а также огромный актовый зал, рассчитанный на 350 человек. 7 корпус — самая высокая точка в этой части города: высота 16-тиэтажного здания примерно 63,7 м. Журналистам предоставили эксклюзивную возможность подняться на крышу и посмотреть на город «с высоты птичьего полета».