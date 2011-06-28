Цемент растет в цене

По словам участников рынка, в Петербурге, Ленинградской области и на Дальнем Востоке цены подскочили на 23–27%. В этих регионах складывается благоприятная для роста конкурентная среда. Рост цен в московском регионе пока сдерживается географическим разнообразием поставщиков. Однако признаки дестабилизации рынка заметны и здесь. Так, на последних биржевых торгах цемент марки ПЦ-500Д самовывозом с элеваторов в Москве продавался по 4,3 тысячи рублей за тонну, тогда как в январе цена не превышала 3,5 тысяч. Эксперты предполагают, что цены будут расти как минимум до завершения строительного сезона и стабилизируются лишь в конце года.