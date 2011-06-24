Дайджест Nashgorod.ru c 17 по 23 июня

Несчастный случай на рыбалке
Начальник Управления МВД РФ по Тюменской области Павел Недоростов был госпитализирован утром 19 июня с термическими ожогами четвертой степени тяжести. Как сообщили федеральные СМИ со ссылкой на различные источники, несчастный случай с главным полицейским региона произошел на рыбалке: он задел удочкой электропровода. Лечение Павла Недоростова проходит в Тюмени, однако для помощи местным медикам в областной центр приехали московские врачи. В пятницу стало известно, что обязанности начальника Управления МВД РФ по Тюменской области во время болезни Павла Недоростова будет исполнять его заместитель, полковник внутренней службы Владимир Нифонтов.
Мнение пользователей:
«Очень жалко. хочется надеется, что наша медицина его поставит на ноги и он обязательно возвратиться в строй. Скорейшего выздоровления ему!»
«на берегу????? высоковольтные провода??????? ....фантастика»
«Сразу видно, что среди тех кто оставляет комментарии нет рыбаков. Случаи, когда на рыбалке через спиннинговые удилища бьет молнией, не единичны. В прошлые выходные были на воде с приятелем, во время грозы лучше вообще стараться не замахиваться удилищем, шарахнет так, что мало не покажется. Генералу скорейшего выздоровления!»
Нашел иголку в куске мяса
Тюменец утверждает, что нашел иголку, похожую на ту, что используется в капельнице, в продукции мясокомбината «Велес». Он связался с директором по качеству компании Аленой Неупокоевой. Она предложила Алексею возмещение стоимости продукта или замену товара. Из разговора с представителем компании Алексей узнал, что мясокомбинат «Велес» следит за качеством выпускаемой продукции. В частности, там используются металодетекторы, которые выявили бы иглу в мясе. Чтобы Алексей мог сам оценить меры безопасности на мясокомбинате, Алена Неупокоева предложила ему организовать экскурсию на производство. Однако тюменец от денег и экскурсии отказался. При этом показать злополучную иглу представителям компании он отказывается. Переговоры мясокомбината «Велес» с Алексеем пока не принесли результатов.
Мнение пользователей:
«Досадно. Вкусная у них продукция»
«А что, если бы Алексей резал под другим углом это мясо и иглу бы не увидел. Могла произойти вообще трагедия!!! Очень бы хотелось, чтобы компания Велес занялась проверкой на своем производстве. И дали Алексею ответ и большие извинения по этому инциденту. Это производство, и без внимания оставлять нельзя! Я тоже покупаю продукцию этой компании, надеюсь, мне такое не попадется»
«Ммм, так вон оно как всё оказывается. Выходит это всё больше похоже на спланированную акцию против „Велеса“»
В жизни всегда есть место подвигу
Тюменец спас девушку от насильника и передал преступника сотрудникам полиции. Несовершеннолетняя тюменка шла утром по скверу возле дома № 21 по улице Беляева. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, приставил нож к шее девушки и, угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. На помощь девушке пришел Владимир Новгородов, оказавшийся поблизости. Он задержал злоумышленника и сдал стражам правопорядка. Владимиру Новгородову объявлена благодарность за проявленную активную гражданскую позицию.
Мнение пользователей:
«Побольше бы таких смельчаков, и поменьше бы насильников с ножами»
«Чем не пример для подражания, господа?!»
А был ли райдер?
В декабре 2010 года на тюменских сайтах появился отсканированный список того, что студентам-заочникам ТюмГУ необходимо купить для сдачи экзаменов. Выяснилось, что для успешной работы ГАК нужны не только вода и цветы, но и коньяк дорогой марки, а также сертификаты в ЦУМ и «Техносилу». Общая сумма пожеланий преподавателей составила более 60 тысяч рублей. Как рассказал на пресс-конференции ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев, проверка, проведенная в вузе, не подтвердила факта поборов со студентов. Со всех членов комиссии были взяты служебные докладные, никто из преподавателей в составлении списка не признался. В ходе расследования выяснилось, что и студенты той самой группы, которая распространила злополучный wish-list в Интернете, списка не видели и взяток преподавателям не давали. То и другое они подтвердили в письменном виде.
Мнение пользователей:
«Какая неожиданность!) Преподы не признались в том, что берут взятки! Я в шоке!)»
«Новость не вызвала удивления...Допросили две заинтересованные стороны...Одни получали взятку , другие давали...Никто не был заинтересован в раскрытии данного преступления»
А как ты проведешь День молодежи?
Nashgorod.ru продолжает информировать тюменцев обо всех самых интересных мероприятиях, которые происходят в областном центре. Грядущие выходные обещают быть насыщенными, ведь вся страна готовится отметить День молодежи. В Тюмени праздник обещает быть интересным, насыщенным, а главное разнообразным: каждый житель нашего города найдет то событие, которые будет интересно именно для него. Рок-фестиваль «Катись, квадрат», «Dj Парад», уличные гуляния, спортивные состязания и многое другое ждет горожан 25 июня.
Мнение пользователей:
«Меня, например, вообще ни чего не привлекло. Одни ди-джей да рок-группы, а что делать кому чуть-чуть еще не 30 лет. Действиетельно остальные так и поступят. 80% молодежи устроит вариант „пойти напиться чего попало и страдать херней“ как бы это прискорбно не звучало»
«Так почитаешь, все будут сидеть дома, все хорошие. Я скорее всего начну с посещения рок фестиваля „Катись Квадрат“, а затем на верхний бор на „Dj Парад- 2011“. И да, я буду пить»