Дайджест Nashgorod.ru c 17 по 23 июня

В декабре 2010 года на тюменских сайтах появился отсканированный список того, что студентам-заочникам ТюмГУ необходимо купить для сдачи экзаменов. Выяснилось, что для успешной работы ГАК нужны не только вода и цветы, но и коньяк дорогой марки, а также сертификаты в ЦУМ и «Техносилу». Общая сумма пожеланий преподавателей составила более 60 тысяч рублей. Как рассказал на пресс-конференции ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев, проверка, проведенная в вузе, не подтвердила факта поборов со студентов. Со всех членов комиссии были взяты служебные докладные, никто из преподавателей в составлении списка не признался. В ходе расследования выяснилось, что и студенты той самой группы, которая распространила злополучный wish-list в Интернете, списка не видели и взяток преподавателям не давали. То и другое они подтвердили в письменном виде.