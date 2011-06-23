Застройщикам снизили плату за подключение к теплосетям

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) ТО, ХМАО и ЯНАО своим решением установила плату за подключение к системам теплоснабжения на территории Тюменской области, сейчас она будет составлять от 40 тысяч до 63 тысяч рублей за 1 Гигакалорию в час, в зависимости от расходов по прокладке тепловых сетей. Это существенно ниже платы, действовавшей до 1 января 2011 года, которая доходила до 5 и более миллионов, сообщает пресс-слжба главы региона.