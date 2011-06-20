Застройщикам запретили управлять своими новостройками

Соответствующие изменения в закон вступили в силу с 18 июня 2011 года (ФЗ-123 от 4 июня 2011 г.).Однако поправки в закон не отменяют главной проблемы рынка – не уменьшает затраты жильцов на коммунальные услуги. Устанавливаемая любой управляющей компанией — аффилированной с застройщиком или независимой — ставка эксплуатационных расходов, как правило, включает не только фактические затраты, но и определенный процент прогнозируемых неплатежей со стороны жильцов, признают опрошенные представители стройкомпаний, пишут «Ведомости». И этот процент весьма высок.