Застройщикам запретили управлять своими новостройками

Теперь застройщик не может выстроить дом и передать его в постоенное управление собственной управляющей компании. После официального ввода здания строитель сможет заключить договор на временное управление объектом, но только по итогам торгов будет точно определена управляющая компания.
Соответствующие изменения в закон вступили в силу с 18 июня 2011 года (ФЗ-123 от 4 июня 2011 г.).Однако поправки в закон не отменяют главной проблемы рынка – не уменьшает затраты жильцов на коммунальные услуги. Устанавливаемая любой управляющей компанией — аффилированной с застройщиком или независимой — ставка эксплуатационных расходов, как правило, включает не только фактические затраты, но и определенный процент прогнозируемых неплатежей со стороны жильцов, признают опрошенные представители стройкомпаний, пишут «Ведомости». И этот процент весьма высок.
Некоторые тюменские застройщики отмечают, что если во введенном в эксплуатацию жилом комплексе уже существует управляющая компания, и жители ей довольны, то следующая вводимая очередь домов не нуждается ни в каком тендере. Тем более, что управляющие компании с положительной репутацией в Тюмени можно пересчитать по пальцам.
Адвокат адвокатской палаты Москвы Олег Сухов ставит под сомнение, что законодательные нововведения помогут наведению порядка в коммунальной сфере. По его словам, механизм работы управляющих компаний и ТСЖ в настоящее время таков, что позволяет свободно повышать тарифы на эксплуатационные расходы и выставлять счета на оплату несуществующих расходов, что дает возможность должностным лицам таких компаний обогащаться за счет потребителей коммунальных услуг. «Никому не надо объяснять, насколько коррумпировано на местах проводятся аукционы, конкурсы и тендеры»,- добавляет адвокат.