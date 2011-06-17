Для строительства жилья эконом-формата нужен «Стимул»

Программа «Стимул» была запущена ОАО «АИЖК» в конце 2009 года. Ее главной целью стало стимулирование кредитования строительства жилья эконом-класса. «Сегодня это реально работающий механизм в строительной отрасли. На территории Российской Федерации по программе заключено 142 соглашения на сумму 35,4 млрд. рублей, что в ближайшее время позволит построить более 1,8 млн. кв. м доступного жилья», - подчеркнул исполнительный директор по жилищному финансированию ОАО «АИЖК» Андрей Шелковый. И добавил, что в стадии рассмотрения находятся еще более 80 проектов на 20 млрд. рублей, а сама программа «Стимул» включена во все региональные целевые программы развития жилищного строительства на 2011-2015 годы.