Для строительства жилья эконом-формата нужен «Стимул»

В жилищном строительстве Тюменской области действует ряд программ. Вскоре к ним прибавится «Программа по стимулированию предоставления кредитов на цели строительства и приобретения жилья» (программа «Стимул»). Об этом говорили 16 июня участники «круглого стола» по вопросам ипотечного жилищного кредитования.
Напомним, к 2015 году объем вводимых «квадратов» должен составлять до 1 млн. 625 тысяч. Для такого результата необходимые действенные методы.
Программа «Стимул» была запущена ОАО «АИЖК» в конце 2009 года. Ее главной целью стало стимулирование кредитования строительства жилья эконом-класса. «Сегодня это реально работающий механизм в строительной отрасли. На территории Российской Федерации по программе заключено 142 соглашения на сумму 35,4 млрд. рублей, что в ближайшее время позволит построить более 1,8 млн. кв. м доступного жилья», - подчеркнул исполнительный директор по жилищному финансированию ОАО «АИЖК» Андрей Шелковый. И добавил, что в стадии рассмотрения находятся еще более 80 проектов на 20 млрд. рублей, а сама программа «Стимул» включена во все региональные целевые программы развития жилищного строительства на 2011-2015 годы.
В рамках программы АИЖК заключает с банками соглашения о фондировании конкретного строительного проекта. Соглашение заключается на два года, в течение этого срока банк может воспользоваться целевым займом АИЖК по фиксированной ставке, которая на сегодняшний день составляет от 7 до 8,75%. Средства АИЖК банк может направлять как на кредитование застройщиков, так и на выдачу ипотечных кредитов на жилье, которое строится по программе «Стимул».
Привлекательным моментом программы является предоставление гарантий. В рамках программы одновременно обеспечивается доступ к заемным ресурсам, гарантированы сбыт построенных квадратных метров (в случае, если застройщик не смог их реализовать в установленные соглашением сроки) и рефинансирование ипотечных кредитов, выданных гражданам на приобретение квартир в строящихся по программе «Стимул» домах.
Надо отметить, что в Тюменской области механизм «Стимула» уже опробован. Более того, регион является одним из активных участников программы. Согласно заключенным соглашениям, в регионе планируется построить порядка 116 тыс. кв. м жилья общим объемом фондирования 3 млрд. рублей. Застройщиком выступает один из лидеров строительного рынка Тюмени ООО «Партнер-Инвест», сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ по ТО.
Следующим шагом в продвижении программы на региональном уровне станет заключение трехстороннего соглашения между ОАО «АИЖК», правительством Тюменской области и АИЖК по Тюменской области.