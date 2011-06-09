Прокуратура ТО: здание снесли – мусор нужно убрать

Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2010 года администрация Тюмени издала распоряжение о сносе муниципальной гимназии №16., расположенной по ул. Парфенова,19 в Тюмени. Здание образовательного учреждения вскоре снесли, но бетонные плиты, доски и иной строительный мусор не вывезены до сих пор. В мае упало ограждение площадки и дети стали играть на руинах гимназии, что могло привести к трагедии.