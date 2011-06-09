Прокуратура ТО: здание снесли – мусор нужно убрать

По весне тюменские дети облюбовали новое место для игр – руины на месте гимназии №16. Старое здание было снесено, а строительный мусор остался в свободном доступе. Прокуратура Тюменской области требует обезопасить объект.
Прокурорская проверка началась после выхода статьи «Дети в опасности. На руинах гимназии №16 поставили забор, но он снова упал» на портале «Cheka.tv» 25 мая 2011 года.
Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2010 года администрация Тюмени издала распоряжение о сносе муниципальной гимназии №16., расположенной по ул. Парфенова,19 в Тюмени. Здание образовательного учреждения вскоре снесли, но бетонные плиты, доски и иной строительный мусор не вывезены до сих пор. В мае упало ограждение площадки и дети стали играть на руинах гимназии, что могло привести к трагедии.
После вмешательства прокуратуры забор восстановили, однако гарантий того, что он снова не упадет, никаких нет.
В соответствии с действующим законодательством при прекращении эксплуатации здания собственник здания должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора.
В этой связи прокуратура 8 июня с.г. в адрес главы администрации Тюмени внесла представление, в котором потребовала организовать охрану опасного объекта, исключить на него доступ посторонних лиц, принять меры к вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося после сноса гимназии, а также привлечь виновных лиц к ответственности.