Тюменцам расскажут о порядке земельного кадастрового учета

Можно будет узнать о порядке осуществления кадастрового учета, о том, в какие сроки осуществляется кадастровый учет, куда можно подать заявление о государственном кадастровом учете, о документах, необходимых для государственного кадастрового учета земельных участков и т.д., сообщает пресс-центр тюменского Росреестра.