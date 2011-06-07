Тюменцам расскажут о порядке земельного кадастрового учета

На вопросы горожан о порядке осуществления государственного кадастрового учета в рамках «прямой» телефонной линии ответит заместитель начальника отдела кадастрового учета Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области Безгодова Людмила Григорьевна.
Можно будет узнать о порядке осуществления кадастрового учета, о том, в какие сроки осуществляется кадастровый учет, куда можно подать заявление о государственном кадастровом учете, о документах, необходимых для государственного кадастрового учета земельных участков и т.д., сообщает пресс-центр тюменского Росреестра.
«Прямая» телефонная линия на тему «Основания осуществления кадастрового учета, сроки, место подачи заявлений о государственном кадастровом учете» состоится 09 июня 2011 года с 10-00 до 11-00 по телефону: 8 (3452) 689-435.