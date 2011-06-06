Риэлторы Тюмени требуют революции

Он уточнил, что одна из функций РГР – создавать инструменты для качественной работы риэлторов. При этом никаких изменений за последний год не произошло. Работа ведется лишь на региональном уровне, а РГР не проводит никаких действий для наладки более успешной работы с теми же банками, Росреестром, БТИ и т.д. – «Решать вопросы приходится лишь на местном уровне», - говорит Хусаинов. По его мнению, встречи, конференции, семинары нужно переводить в Интернет-версии – общаться по сети - и внедрением и развитием технологий должна заниматься также гильдия.