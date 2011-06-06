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Риэлторы Тюмени требуют революции

6 июня 2011, 12:46
Тюменские риэлторы недовольны бездействием Российской Гильдии...

Тюменские риэлторы недовольны бездействием Российской Гильдии риэлторов (РГР). Негодование выразил в своем докладе на Съезде риэлторов директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Он уточнил, что одна из функций РГР – создавать инструменты для качественной работы риэлторов. При этом никаких изменений за последний год не произошло. Работа ведется лишь на региональном уровне, а РГР не проводит никаких действий для наладки более успешной работы с теми же банками, Росреестром, БТИ и т.д. – «Решать вопросы приходится лишь на местном уровне», - говорит Хусаинов. По его мнению, встречи, конференции, семинары нужно переводить в Интернет-версии – общаться по сети - и внедрением и развитием технологий должна заниматься также гильдия.

«Риэлторы продают недвижимости в год примерно на 5 триллионов рублей. Мы очень мощный институт. Реформы нам не нужны! Нам нужна революция!», - завершил директор «Этажи». Его речь присутствующие поддержали бурными аплодисментами.

Фото с сайта etagi.com

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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