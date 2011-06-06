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Многодетные семьи получат землю под строительство

6 июня 2011, 11:19
В пятницу Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект...

В пятницу Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который разрешает передавать земельные участки из федеральной и региональной собственности в муниципальную для последующей их передачи семьям, где больше двух детей.

Закон дополняет Земельный кодекс новой статьей. «Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и собственности субъектов РФ, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в целях их предоставления гражданам бесплатно», — говорится в тексте закона, пишут «Ведомости». При этом определяется, что порядок обеспечения земельными участками граждан, у которых трое и более детей, а также предельные размеры участков устанавливаются законами субъектов.

Напомним, 30 ноября 2010 года в Послании Федеральному собранию Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поощрения семей, родивших третьего и последующего ребенка, земельными участками под строительство жилого дома или дачи.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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