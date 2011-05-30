Кто скажет, кому и что строить?

Задача власти - понять, что будет происходить с городом в течение 10-15 лет, и донести эти данные до строителей считает Беличенко. В 2006 году компания стала строить социальное жилье в Восточном-2. «Зная, что выдано разрешений на строительство порядка двух миллионов квадратных метров подобного жилья, я бы подумал, не лишними ли мы там будем, - говорит гендиректор «Тюменинвестстрой», - Простая маркетинговая информация о рынке позволила бы застройщикам двигаться в правильном направлении. Добыть же информацию о том, что из себя сегодня представляет рынок спроса и предложения того же социального жилья, невозможно. Информация есть, но она урывочная, полную картину представить невозможно. Построить – не самое главное, главное – чтобы продукт был нужен людям. Подготовка аналитической информации крайне необходима застройщикам и власти».