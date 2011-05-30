Кто скажет, кому и что строить?

Не секрет, что жилые микрорайоны растут в Тюмени довольно активно. Тем не менее, им не хватает детских садов, школ и других объектов соцкультбыта. Строителям и властям остро необходимы общие планы по застройке территорий, чтобы идти в ногу друг с другом.
Долгосрочным планам застройщиков было посвящено заседание пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости», которое прошло в минувший четверг. Явиться на него представители главного управления не смогли, от лица власти выступал замглавы администрации города Тюмени Александр Старцев.
В целом, на отраслевых совещаниях власти доводят до застройщиков, сколько квартир и какое жилье необходимо городу и области, какие социальные программы действуют в регионе и т.д. Разработан генеральный план застройки. Четко известно, что к 2020 году вводимого жилья в Тюменской области должно стать в два раза больше. Но в итоге обратной связи власти получают не так много.
«Не каждый застройщик сегодня рискует объявить о своем плане. Сегодня мы апеллируем разрешениями на строительство – это решения, которые подкреплены финансово и имеют исходно-разрешительную документацию. По данным НП СРОСТО, мы ожидаем хороших показателей по вводу жилья, выходим на докризисный уровень», - рассказал замглавы городской администрации.
Кризис откорректировал планы компании «Тюменинвестстрой», заставив рассчитывать застройку не на пять лет, как раньше, а года на три. «Ситуация меняется очень быстро и мы на нее должны реагировать», - пояснил гендиректор компании Виктор Беличенко, - «Нужно понимать, что, если строить три года, то нужно видеть вперед лет на шесть, а по-хорошему, лет на 10-15».
Задача власти - понять, что будет происходить с городом в течение 10-15 лет, и донести эти данные до строителей считает Беличенко. В 2006 году компания стала строить социальное жилье в Восточном-2. «Зная, что выдано разрешений на строительство порядка двух миллионов квадратных метров подобного жилья, я бы подумал, не лишними ли мы там будем, - говорит гендиректор «Тюменинвестстрой», - Простая маркетинговая информация о рынке позволила бы застройщикам двигаться в правильном направлении. Добыть же информацию о том, что из себя сегодня представляет рынок спроса и предложения того же социального жилья, невозможно. Информация есть, но она урывочная, полную картину представить невозможно. Построить – не самое главное, главное – чтобы продукт был нужен людям. Подготовка аналитической информации крайне необходима застройщикам и власти».
***Волнует застройщиков и вопрос подключения к сетям. Обсуждение этого аспекта, начатое директором ООО «Домострой» Геннадием Воронко, надолго отвлекало участников пресс-клуба от темы долгосрочного планирования. Есть случаи, когда строитель получает разрешение на строительство, возводит объект, а вопрос подключения к сетям зависает в воздухе – подключение стоит немалых денег. Но это тема отдельного разговора, вернемся к планам…
Как выяснилось, данные о спросе на определенные виды недвижимости, о реализации, о ценах, о частичных планах застройщиков имеются у тюменских властей, но все они разрознены и полной картины не дают.
Аналитический центр должен быть полноценным, включающим в себя информацию о рынке недвижимости Тюмени, о рынке труда, демографической ситуации и других аспектах, благодаря которым можно будет прогнозировать и строить планы на длительный период времени, считает президент НП «объединение риэлторов Тюменской области» Ольга Базаева. «Через 10 лет недвижимость будут покупать те, кому сегодня 10-15 лет. В большинстве своем эти дети живут сегодня в достаточно неплохих условиях. Вряд ли они захотят жить в будущем в малогабаритном жилье с кухней в 7-9 «квадратов», - уверена специалист.
Александр Старцев же уверен, что аналитический центр действительно нужен, но создавать его должны риэлторы и застройщики – это их дело и их бизнес. «Мы сегодня все - игроки на рынке недвижимости и должны выполнять свою работу. Мы должны договориться, где и в каком порядке мы будем строить, чтобы совместно с жилыми домами вырастали детские сады и школы», - отметил представитель власти.
Рынок недвижимости сегодня развивается очень динамично. Известно, что полноценная информация сегодня спасет и рассчитает положение каждого завтра. И важные данные отчасти есть в некоммерческих партнерствах и в прессе. Но сколько должна стоить нужная информация? Кто и каким образом ее сможет собрать и структурировать? – этот вопрос пока без ответа.
Евгения Лямзина