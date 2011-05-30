Хорошие каникулы — здоровый ребенок

В течение всего года у школьника ухудшается зрение, портится осанка, повышается утомляемость из-за больших нагрузок. Летом ребенок, как правило, предоставлен самому себе: спит и ест сколько хочет, уроков не учит. С одной стороны, это хорошо, с другой — возвращаться к школьному распорядку потом очень проблематично.
Учить или не учить?
Мысль о том, чтобы воспитать гения, наверное, иногда приходит к каждому родителю. Однако не стоит лишать ребенка каникул. Каникулы — это подходящее время для того, чтобы научиться правилам полезного питания, считает завкафедрой детских болезней педиатрического факультета ТюмГМА Елена Храмова. Учебная нагрузка возможна, но в ограниченных дозах. Лучший способ поддержать мозг в тонусе — читать книги, включенные в школьную программу. Только вспоминать о длинном списке книг лучше не в последнюю очередь. Если же у ребенка наметилось отставание, например, по математике, можно время от времени решать с ним пару задач из учебника.
Овощи-фрукты
Как правило, летом мы пытаемся восполнить недостаток витаминов и принимаемся за налегать на разнообразные овощи и фрукты: от самых привычных до экзотических диковинок. При этом следует соблюдать одно простое правило: все хорошо в меру. Чем плохи кишечные инфекции, так это тем, что от них нет вакцин. Кроме того, недостаточно мыть овощи и руки перед едой. Чтобы защититься от инфекции, нужно иметь стойкий иммунитет, он же приобретается только при условии правильного питания. Не стоит килограммами уплетать персики и черешню, как только они появляются. Помните, что это десерт, а не основное блюдо. Придерживайтесь привычного рациона питания, по возможности, приближая его к такому, какой рекомендуют врачи.
Врачи же в один голос говорят: основой углеводного питания должны быть овощи, а не хлебобулочные изделия. Фрукты, молочные продукты и мясо нужно употреблять каждый день. Впрочем, с молоком нужно быть поаккуратнее. Городскому ребенку может стать не по себе от парного молока бабушкиной коровы. А вот стакан кефира перед сном — это та добрая традиция, которая просто необходима для здорового человека.
В лагерь или на дачу?
Отправить ребенка в лагерь на одну смену или даже на все лето — очень удобно для родителей. Они могут спокойно отдыхать, пока чадо будет находиться в надежных руках воспитателей. Ребенок соблюдает режим дня, питается сбалансированной пищей, занимается спортом или другими интересными делами. Хорошее подспорье для школы — тематический лагерь, например, языковой. У школьника не складывается ощущения, что уроки продолжаются: он просто общается со своими сверстниками, заодно пополняя запас иностранной лексики.
Уследить за своим ребенком самостоятельно летом будет непросто. Даже если вы отправите его под постоянный присмотр бабушки, нужно помнить и о питании, и о том, чем занять отпрыска. «Сегодня дети сами не возьмут мяч и не пойдут с ним во двор, их нужно подтолкнуть к этому», — считает Елена Храмова. Двигательная активность — это залог хорошей осанки и здорового организма в целом. Здоровый ребенок должен проводить в активных играх не менее часа в день, не забывая при этом пить побольше воды. Кроме того, не стоит забывать и о полноценном сне. Для детей норма — не менее восьми часов в сутки. В каникулы можно вставать попозже, но не менее чем за две недели до школьных занятий ребенка нужно вернуть в рабочий ритм.
«Каникулы — это тот период, когда семья должна почувствовать себя семьей», — считает Елена Храмова. Проведите со своей семьей побольше времени за игрой и простой беседой — и вы получите здорового ребенка, в полном смысле этого слова.
Надежда Корнеева