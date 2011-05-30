Хорошие каникулы — здоровый ребенок

Уследить за своим ребенком самостоятельно летом будет непросто. Даже если вы отправите его под постоянный присмотр бабушки, нужно помнить и о питании, и о том, чем занять отпрыска. «Сегодня дети сами не возьмут мяч и не пойдут с ним во двор, их нужно подтолкнуть к этому», — считает Елена Храмова. Двигательная активность — это залог хорошей осанки и здорового организма в целом. Здоровый ребенок должен проводить в активных играх не менее часа в день, не забывая при этом пить побольше воды. Кроме того, не стоит забывать и о полноценном сне. Для детей норма — не менее восьми часов в сутки. В каникулы можно вставать попозже, но не менее чем за две недели до школьных занятий ребенка нужно вернуть в рабочий ритм.