За «услуги по аренде земли» мошенницы брали от 100 тысяч до 3 млн. рублей

Аферистки показывали своим «жертвам» выкопировки с наглядным расположением земельных участков и если участок нравился, то предлагали гражданам услуги по сбору и предоставлению документов в департамент имущественных отношений Тюменской области для участия в земельных аукционах, а также сопровождение заключения договоров аренды земли. Стоимость услуг варьировалась от 100 тысяч до 3 млн. рублей и зависела от количества оформляемых земельных участков и их месторасположения. При этом мошенницы поясняли своим клиентам, что часть денежных средств, якобы, будет передана сотрудникам департамента за обеспечение побед в земельных аукционах и оформление документов на землю.