За «услуги по аренде земли» мошенницы брали от 100 тысяч до 3 млн. рублей

Три аферистки помогали оформить документы при приобретении в аренду землю под жилищное строительство в Тюмени и Тюменском районе на аукционах. Теперь их ждет суд.
Как установило следствие, предпринимательница Татьяна Райхерт занималась оказанием услуг по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе и земли. В марте 2009 года Райхерт решила использовать свой опыт работы для хищения денег у граждан, желавших приобрести в аренду землю под жилищное строительство в Тюмени и Тюменском районе. К реализации своих преступных намерений она привлекла руководительницу юридической фирмы ООО «Решение» Татьяну Ровкину, а в октябре 2009 года – местную жительницу Елену Чернову.
Аферистки показывали своим «жертвам» выкопировки с наглядным расположением земельных участков и если участок нравился, то предлагали гражданам услуги по сбору и предоставлению документов в департамент имущественных отношений Тюменской области для участия в земельных аукционах, а также сопровождение заключения договоров аренды земли. Стоимость услуг варьировалась от 100 тысяч до 3 млн. рублей и зависела от количества оформляемых земельных участков и их месторасположения. При этом мошенницы поясняли своим клиентам, что часть денежных средств, якобы, будет передана сотрудникам департамента за обеспечение побед в земельных аукционах и оформление документов на землю.
Полученные от граждан денежные средства Райхерт, Ровкина и Чернова похищали. От действий аферисток пострадало более 60 человек. Размер причиненного им ущерба составил около 20 млн. рублей.
Татьяне Райхерт, Татьяне Ровкиной и Елене Черновой предъявлено обвинение по ч.ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба). Как сообщает прокуратура Тюменской области, 25 мая 2011 года после утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.