Новостройкам нужны сети, а людям – недорогие квартиры

Если вопрос подключения к энергосетям не возникает, то проблема высокой ставки за присоединение к сетям водоканала волнует всех застройщиков. «Водоканал берет в 20-30 раз больше, чем нужно, и все цены завышены, но при этом приняты и утверждены», - заявил директор ООО «Домострой» Геннадий Воронко. Цифры, называемые строителями, пугают обывателей – миллионы рублей за присоединение одного-двух домов. Вдобавок к этому работа по строительству самих сетей также лежит на плечах стройкомпаний.