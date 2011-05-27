Новостройкам нужны сети, а людям – недорогие квартиры

Проблема технологического подключения к сетям по-прежнему остро стоит у строителей Тюмени. Накануне этот вопрос обсуждался на заседании пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости».
Изначально тема заседания была заявлена о долгосрочном планировании в строительной отрасли и перспективах застройки Тюмени в ближайшее время. Но обсуждение практически сразу повернулось к теме технологических присоединений.
Если вопрос подключения к энергосетям не возникает, то проблема высокой ставки за присоединение к сетям водоканала волнует всех застройщиков. «Водоканал берет в 20-30 раз больше, чем нужно, и все цены завышены, но при этом приняты и утверждены», - заявил директор ООО «Домострой» Геннадий Воронко. Цифры, называемые строителями, пугают обывателей – миллионы рублей за присоединение одного-двух домов. Вдобавок к этому работа по строительству самих сетей также лежит на плечах стройкомпаний.
Откуда деньги? Оплачивать весь процесс строительства, материалов и работу в итоге приходится покупателям жилья, то есть обычным гражданам, поэтому каждый должен быть заинтересован в том, чтобы плата за подключение стал ниже.
Застройщики Тюмени вводят в эксплуатацию несколько тысяч квартир в год – это совершенно бесплатная готовая база для того же водоканала – бери, обслуживай и зарабатывай, считает замгендиректора «ТДСК» Петр Щепелин, самому же водоканалу остается только очищать и доставлять ресурс по готовым сетям.
Водоканал – частная компания, поэтому необходимо пересмотреть его программу и изменить схему финансирования, призывают строители.