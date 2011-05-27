Дайджест Nashgorod.ru с 20 по 26 мая

За небывалым ремонтом — еще небывалее
Коммунальщики Тюмени вновь обещают этим летом максимально сократить сроки отключения горячей воды на время ремонта теплотрасс, разводящих сетей и их опрессовки. Правда, на этот раз с оговорками, что две недели — это минимальный срок отключений. Если будут сложности в проведении работ, срок этот придется увеличивать. Тюмень этим летом вновь ждет небывалый по объемам ремонт теплосетей.
«Мы постараемся максимально сократить сроки отключения горячей воды этим летом, но они не будут меньше, чем две недели», — сказал сегодня на пресс-конференции в администрации Тюмени директор департамента ЖКХ города Геннадий Зверев.
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«Ну да, небывалый по объемам ремонт теплосетей. каждое лето он небывалый.. и каждое лето чуть ли не по месяцу, а то и больше, моешься в тазике»
«Arlekin пишет: у нас зимой выключили — плановую замену труб производили. У нас тоже этой зимой регулярно А прошлой зимой иногда включали отопление и горячую воду А прошлым летом с мая по сентябрь на две недели только включали... Так што уж привыкли как-то... Как лето приходит — так прям давление от злости поднимается»...
«Сработанный еще рабами Рима»?
В Тюмени первая плановая остановка водопровода в этом году пройдёт 4 июня. Водоснабжение будет отсутствовать в квадрате: от улицы Мельникайте до Войновки между Транссибирской магистралью и объездной (окружной) дорогой, а также по чётной стороне улицы Республики с дома № 250 по № 282.
Графики проведения остановок утвердила администрация города. Отключение водоснабжение и осушение коммуникаций начнётся в 23.00 3 июня. Работы на объектах будут вестись по мере осушения коммуникаций, ночью и днем.
Мнение посетителей портала:
«Вот в космос летаем, IT-технологии развиваем, а с водой из года в год один и тот же беспредел! Наверное это неподвластая область»)))
«Что ж тут удивительного — водопровод построен еще „когда дискеты были большие“, или даже еще раньше».
Колондайк на пятом километре
В Тюмени, на пятом километре Велижанского тракта «охотники» за черным и цветным металлом ведут раскопки на месте бывшей городской свалки. Почти год комитет по экологии и управа Ленинского округа пытаются остановить «старателей», но пока им это не удается. Более того — сотрудникам администрации угрожают. Участок вдоль дороги снова превращен в километровую свалку мусора.
Об этой возмутительной ситуации говорили депутаты и председатель комитета по экологии администрации города Людмила Могутова на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы.
Мнение посетителей портала:
«ежу там можно сказать каждый день ) что бы такую кучу разрыть должна была быть чья то подачка из власти , цветных металлов там пруд пруди в те года когда была рабочей эта свалка не сдавал металл по скольку он стоил копейки» )
«А может проще сделать? Открыть пункт приема у свалки и установить правила так сказать раскопок чтоб все под контролем было? Хотя.... там где государство начинает что-то упорядочивать получается еще больший бред и бардак»
120 фонтанов. Кто больше?
Пройтись по набережной от Моста влюбленных до моста по ул. Челюскинцев тюменцы смогут уже в этом году. На набережной также появятся дополнительные смотровые площадки, спуски для маломобильных групп населения и фонтан-каскад. В этом году планируется завершить всю первую очередь набережной протяженностью 1 тыс. 332 метра. После ввода ее в эксплуатацию тюменцы смогут пройтись от Моста влюбленных до моста по ул. Челюскинцев.
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«Мне нравится набережная и очень. А вот ребятки с пивасом и семками немного портят общую картинку»
«Фонтанов надо еще больше имхо. В Красноярске был-там климат еще суровее а в городе 120 фонтанов. Красотища. А наша набережная просто супер».
Чем Таймырская лучше Мельникайте
В Тюмени с 28 мая изменится схема движения автобусов по маршруту № 54 «Совмещенный мост—Рощинское кольцо». При следовании от остановочного пункта «Рощинское кольцо» движение автобуса будет организовано по схеме: ул. Ямская, ул. Л. Толстого, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. М. Тореза, ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Таймырская, ул. Мельникайте. Забирать и высаживать пассажиров автобус будет на имеющихся остановочных пунктах.
Мнение посетителей портала:
"А вообще, ИМХО, ни хуже, ни лучше не станет. Ну, ехал он прямо и налево, сейчас поедет так же, но с небольшим крючочком. "Пускай их едут"©"
«думаешь? С „настройкой“ светофора на республики-немелькайте и парализацией движения по республике многие ломанулись на таймырскую (потому что на 50 лет бесполезно, ибо пермяковский мост давно и устойчиво стоит), теперь парализовывают и движение по таймырской. Следующая на очереди стрела? Начинаю вспоминать времена, когда с таймырской в микрорайоны (расстояние примерно 4 км) быстрее всего было попасть на машине через 50 лет-запольную-товарное-авторемонтную-объездную (~21 км) П.С. Убейте-нипойму в чем сложность делать карманы-уширения для поворота направо на той же немелькайте-республики? Чтоб те кто на поворот стоит меньше сдерживали желающих ехать прямо? А то ведь правый ряд держится пешеходами, левый — действительно автобусом. и стоят все»...
Фото с сайта rastimdetok.ru