Дайджест Nashgorod.ru с 20 по 26 мая

«думаешь? С „настройкой“ светофора на республики-немелькайте и парализацией движения по республике многие ломанулись на таймырскую (потому что на 50 лет бесполезно, ибо пермяковский мост давно и устойчиво стоит), теперь парализовывают и движение по таймырской. Следующая на очереди стрела? Начинаю вспоминать времена, когда с таймырской в микрорайоны (расстояние примерно 4 км) быстрее всего было попасть на машине через 50 лет-запольную-товарное-авторемонтную-объездную (~21 км) П.С. Убейте-нипойму в чем сложность делать карманы-уширения для поворота направо на той же немелькайте-республики? Чтоб те кто на поворот стоит меньше сдерживали желающих ехать прямо? А то ведь правый ряд держится пешеходами, левый — действительно автобусом. и стоят все»...