Бюджетникам Тюмени разрешили покупать «долевки»

Теперь бюджетники-получатели субсидии смогут покупать «долевки» и получать льготные займы. Сегодня на 43-м заседании регионального парламента депутаты Тюменской областной думы единогласно приняли поправки жилищной программы бюджетников Тюмени.
Как сообщает пресс-служба губернатора области, льготный заем в соответствии с поправками будет предоставляться на срок не более 10 лет, под процент в размере 1/8 ставки Центробанка, но не менее 1% годовых. Займы будут выдаваться Областным фондом развития жилищного строительства. Порядок предоставления займов будет принят правительством области в течение ближайшей недели. «Условия предоставления займа приемлемы для людей со скромным достатком, - пояснил вице-губернатор Сергей Сарычев, - даже при получении максимальной суммы ежемесячные выплаты не превысят шести тысяч рублей».
Говоря об условиях покупки «долевки», вице-губернатор подчеркнул, что они защищают участников программы от недобросовестных застройщиков. По его словам, поправки разработаны в строгом соответствии с 214-ым федеральным законом. «Можно будет заключать только договоры долевого участия в строительстве жилья, без всевозможных других механизмов, чтобы нам не получить в этой программе еще обманутых дольщиков, в законе четко прописана степень готовности объекта, систем его жизнеобеспечения, предусмотрен жесткий контроль надзорных органов», - прокомментировал нововведения Сергей Сарычев. Отметим, что степень готовности дома должна быть не менее 70%, в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению к электрическим и инженерным сетям.
Сергей Сарычев рассказал, что губернатору поступило большое количество обращений с просьбой изыскать дополнительные меры поддержки для бюджетников. «Теперь, принятые поправки позволят значительно ускорить реализацию программы, бюджетники смогут приобрести квартиры, построить дома, то есть реально улучшить свои жилищные условия», - убежден вице-губернатор.
Изменения в закон вступают в силу со дня опубликования.