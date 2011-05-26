Бюджетникам Тюмени разрешили покупать «долевки»

Говоря об условиях покупки «долевки», вице-губернатор подчеркнул, что они защищают участников программы от недобросовестных застройщиков. По его словам, поправки разработаны в строгом соответствии с 214-ым федеральным законом. «Можно будет заключать только договоры долевого участия в строительстве жилья, без всевозможных других механизмов, чтобы нам не получить в этой программе еще обманутых дольщиков, в законе четко прописана степень готовности объекта, систем его жизнеобеспечения, предусмотрен жесткий контроль надзорных органов», - прокомментировал нововведения Сергей Сарычев. Отметим, что степень готовности дома должна быть не менее 70%, в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению к электрическим и инженерным сетям.