Не все молодые семьи нуждаются в жилье

Подсчитать площадь можно самостоятельно. Возьмем семью из трех человек. Как это часто бывает, живет семья в одном месте, а прописаны все в разных: супруга с ребенком у своих родителей, супруг – у своих. Как поступить? При учете, что супруги в приватизации не участвовали, квартиры, где они прописаны, являются их постоянным жильем, поэтому берутся в расчет. Итак, квартира, где прописана супруга, ее ребенок, и, конечно, родители, к примеру, имеет площадь 62 квадратных метра. Общая площадь делится на число жильцов, получается по 15,5 квадратных метра на каждого. Квартира родителей мужа, к примеру, 33 квадратных метров и прописаны там трое жильцов. 35 разделить на троих – получим по 11 «квадратов». В итоге молодая семья имеет 15,5 + 15,5 + 11 = 42 квадратных метра, а должно быть не менее 45 – значит, семья в жилье нуждается.