Не все молодые семьи нуждаются в жилье

Как определить, нуждается ли молодая семья в жилье? Этот вопрос был самым частым на консультации для желающих принять участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Чтобы принять участие в ее реализации, необходимо доказать, что семье жилплощадь необходима.
Накануне в управе Ленинского округа молодые семьи областного центра смогли задать все вопросы по действующей программе. Чаще всего звучали вопросы о том, как определить, нуждается ли семья в жилплощади.
Семья нуждается в жилье?
Если на каждого члена семьи по документам приходится менее 15 квадратных метров жилой площади, она является нуждающейся.
Подсчитать площадь можно самостоятельно. Возьмем семью из трех человек. Как это часто бывает, живет семья в одном месте, а прописаны все в разных: супруга с ребенком у своих родителей, супруг – у своих. Как поступить? При учете, что супруги в приватизации не участвовали, квартиры, где они прописаны, являются их постоянным жильем, поэтому берутся в расчет. Итак, квартира, где прописана супруга, ее ребенок, и, конечно, родители, к примеру, имеет площадь 62 квадратных метра. Общая площадь делится на число жильцов, получается по 15,5 квадратных метра на каждого. Квартира родителей мужа, к примеру, 33 квадратных метров и прописаны там трое жильцов. 35 разделить на троих – получим по 11 «квадратов». В итоге молодая семья имеет 15,5 + 15,5 + 11 = 42 квадратных метра, а должно быть не менее 45 – значит, семья в жилье нуждается.
Участвовать в программе могут лишь тюменцы с постоянной пропиской. Документы о местах проживания членов семьи-заявителя необходимо предоставить за последние 5 лет.
«Я вышла замуж и выписалась из квартиры родителей (на них приватизированной) в сто квадратных метров, прописавшись на площадь мужа, где нам не хватает «квадратов» до нормы, можем ли мы участвовать в программе?», - задала вопрос девушка из зала. «Это может быть рассмотрено как намеренное ухудшение жилищных условий», - ответила специалист. Хотя вопрос этот, на мой взгляд, спорный, ведь, выходя замуж, супруга нередко въезжает на территорию своей половины, и вообще, собственники квартиры могут и попросить о выписке – это нормальное явление.
Докажи, что на покупку квартиры хватит средств
Согласно постановлению РФ, выплата семье составляет 35% от расчетной стоимости требуемой на семью квартиры. В дополнение к этому губернатор области Владимир Якушев принял решение о том, что молодые семьи Тюмени будут получать 40% - 5% добавляется из местного бюджета.
60% у семьи должно быть собственных средств – их наличие нужно доказать одним или несколькими документами. Это может быть материнский капитал или средства личного лицевого счета (выписка из банка). Если есть квартира в собственности, можно ее оценить у независимого оценщика и предоставить экспертизу (оценка квартиры – от 3 тысяч рублей). Также можно взять уведомление из любого банка на территории города Тюмени о том, что банк может предоставить семье ипотеку. Возможно, что впоследствии представленное доказательство суммы не понадобится. Например, в банке, где семья получила уведомление на возможную выдачу кредита, через полгода повысились ставки или изменились другие условия, тогда необходимую сумму можно будет взять в любом другом кредитном учреждении – ограничений нет.
Заявителям необходимо обосновывать наличие разных сумм в зависимости от состава семьи: супругам нужно подтвердить, что они имеют сумму в 1,2 млн. рублей, родитель и ребенок – 1,1 млн., семья из трех человек (полная или неполная) – 1,4 млн., семья из четырех человек -1,8 млн., из пяти человек – 2,3 млн. рублей. Эта сумма считается согласно правилам. На второй квартал текущего года стоимость квадратного метра рассчитана: из средств местного бюджета – 41 тысяча 605 рублей, их федеральных – 32 тысяч 450 рублей.
Сдаем документы!
Заявления на участие в программе на 2013 год будут приниматься с 1 января до 1 августа 2013 года. Сейчас идет прием пакетов документов на 2012 год – до 31 июля. На момент подачи заявления не должно быть обоим супругам 36 лет. Перечень документов указан в памятке для участия в программе на сайте администрации города Тюмени.
Отметим только, что помимо документов, удостоверяющих личности каждого члена семьи, свидетельства о браке (неполной семье не нужно) и документов, доказывающих наличие средств, там, где зарегистрированы члены семьи, нужно взять копию поквартирной карточки, копию лицевого счета и справку о составе семьи. Взять эти документы можно в ТРИЦе, кондоминиуме, управляющей компании – эти документы действительны всего месяц. Также необходимо приложить правоустанавливающие документы на квартиру – договор купли-продажи, дарения, свидетельство о собственности и т.д. Справки о существующих правах на недвижимость можно взять в Регистрационной палате на Горького, 44 – важно, что девушкам, изменившим фамилию из-за вступления в брак, нужно запрашивать документы на все фамилии (действительны справки 2 месяца).
Если за последние пять лет член семьи был зарегистрирован в другом городе, для участия в программе этому нужны подтверждения.
Для тех, кто желает строить собственный дом, к заявлению и справкам нужно добавить документы на землю. Это может быть арендованная территория или участок в собственности, оформленный на всех членов семьи-заявителя. А также разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Причем владельцам дачных и садовых обществ разрешение на строительство не выдают. Если на вашем участке уже построено что-то, например, фундамент (и это подтверждается документами), то доказывать достаточность средств уже не придется.
Документы принимаются на Урицкого, 28 и на Ленина, 41, весь пакет одновременно, поэтому необходимо учитывать, какой документ за какой период делается и какой срок действует. Для сдачи документов можно предварительно записаться.
Как формируется список участников?
Те, кто встали в очередь на улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года и имеют карточку очередника, будут в первых рядах списка. Далее – чем больше в семье детей, тем выше фамилия заявителя будет стоять в списке.
Обычно в итоге образуется два списка семей: основной – те, на которых выделены средства, и резервный. При отказах семей основного списка от участия в программе по каким-то причинам, средства будут получать члены резервного списка в утвержденном главным управлением строительства и ЖКХ по Тюменской области порядке. Основной список обычно обзванивают, а членов резервного уведомляют письменно. Семья, попавшая в резервный список, может подать одно заявление на следующий год, если условия жизни семьи не изменились. При изменениях - необходимо собирать новый пакет документов.
Перед выдачей свидетельства молодая семья вновь будет обязана подтвердить свою нужду в жилье.
Что получит молодая семья?
В зависимости от того, каков состав семьи, а соответственно, требование к жилплощади, варьируется сумма выплаты. Так, супруги получат порядка 600 тысяч рублей, родитель с ребенком – 680 тысяч, три члена семьи - 880, четверо – 1200, пятеро – 1500 тысяч рублей – это социальная выплата, которая не возвращается и не облагается налогом.
В течение 9 месяцев после получения свидетельства семья должна приобрести в черте города Тюмени жилье, процент износа которого не более 25%, площадью не менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи.
Если с момента подачи заявления и до конца действия свидетельства в семье рождается второй ребенок, то ей предоставляется дополнительно 5% от расчетной стоимости.
«Гасить» ипотеку выплатой - ?
На сегодня получателям социальной выплаты не предоставляется возможность «гасить» средствами, полученными по программе, ипотечный кредит. Тем не менее на сайте Минрегиона размещен законопроект, допускающий эту норму, возможно, он все-таки будет принят и эта возможность вновь появится.
Действующая на территории Тюменской области подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» помогла уже многим семьям. Более 800 пакетов документов приняли специалисты за несколько месяцев 2011 года.
Евгения Лямзина