Об оформлении недвижимости – он-лайн

Завтра, 24 мая 2011 года, на вопросы тюменцев ответит руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Александр Одинцов.
Интернет-конференция в режиме он-лайн на тему «Исполнение Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» в Тюменской области и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность Управления» пройдет на портале Интернет-издания «NewsProm.Ru».
Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», устанавливающий упрощенный порядок оформления в собственность земельных участков, домов и строений, находящихся в пользовании граждан, а также иных объектов вспомогательного использования исполняется с 1 сентября 2006 года.
Государственная регистрация прав в упрощенном порядке осуществляется на объекты:
- индивидуальные жилые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства;
- земельные участки, предоставленные до 30.01.2001 для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства или ИЖС;
- индивидуальные гаражи, садовые домики, бани, сараи, созданные на таких земельных участках, иные объекты вспомогательного использования.
Всего с момента вступления в действие Закона (01.09.2006 г.) в Управлении зарегистрировано 172 935 прав собственности в упрощенном порядке.
В рамках конференции можно будет проконсультироваться об оформлении недвижимости, о работе центра оказания государственных электронных услуг управления Росреестра по Тюменской области, способах записи на сдачу и получение документов через Интернет и т.д.
Интернет-конференция состоится 24 мая 2011 года в 11.00, задать вопрос можно уже сейчас, на сайте Интернет-издания «NewsProm.Ru», сообщает пресс-центр управления.