Об оформлении недвижимости – он-лайн

Интернет-конференция в режиме он-лайн на тему «Исполнение Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» в Тюменской области и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность Управления» пройдет на портале Интернет-издания «NewsProm.Ru».