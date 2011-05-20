Дачная амнистия - продолжим разговор

Тема регистрации дачных домов в рамках закона о «дачной амнистии» продолжает волновать тюменцев. 23 мая 2011 года руководитель управления Росреестра по Тюменской области Александр Одинцов примет участие в программе радиостанции «Радио 7», посвященной этой теме.
Напомним, федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ (Закон о «дачной амнистии») позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность земельные, садовые и дачные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года, а также постройки на таких участках.
Александр Алексеевич ответит на вопросы радиослушателей, связанные с упрощенным порядком оформления прав собственности в соответствии с законом о «дачной амнистии», (например, о необходимых документах для регистрации прав на индивидуальный жилой дом, дачный домик и постройки, на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или садовые, дачные участки), а также расскажет о сроках регистрации закона, размере государственной пошлины.
Заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Светлана Голованова, напомнит о вступивших в силу 1 марта 2010 изменениях в закон о регистрации прав, отменивших требования о предоставлении на государственную регистрацию прав кадастрового паспорта земельного участка, и позволяющих одновременно подать документы на проведение государственной регистрации и кадастрового учета земельного участка.
Особое внимание будет уделено разъяснению норм Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ и Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», регламентирующих порядок регистрации прав в упрощенном порядке, сообщает пресс-центр тюменского управления Росреестра.
Программа выйдет в эфир 23 мая 2011 года в 15.15 минут, задать вопрос можно по телефону: (3452) 41-11-11.