Дачная амнистия - продолжим разговор

Александр Алексеевич ответит на вопросы радиослушателей, связанные с упрощенным порядком оформления прав собственности в соответствии с законом о «дачной амнистии», (например, о необходимых документах для регистрации прав на индивидуальный жилой дом, дачный домик и постройки, на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или садовые, дачные участки), а также расскажет о сроках регистрации закона, размере государственной пошлины.