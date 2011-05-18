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Тюменские стройки: долгосрочное планирование

18 мая 2011, 09:20
О долгосрочном планировании в строительной отрасли и перспективах...

О долгосрочном планировании в строительной отрасли и перспективах застройки Тюмени в ближайшее время поговорят специалисты отрасли на очередном пресс-клубе «КВ» – диалоги о недвижимости».

Известно, что к 2020 году объем вводимого жилья в области должен стать в два раза больше. При этом масса вопросов в строительном секторе возникает. Например, каков спрос на недвижимость сегодня? Как его рассчитать на пять лет? Нужны ли рынку недвижимости такие огромные объемы ввода? Каковы планы застройщиков?

Пять лет – именно такой горизонт планирования ждут от тюменских застройщиков и местные власти. Об этом они неоднократно заявляли в последние два месяца. Но застройщики пока не спешат делиться с властями своими планами, парируя в ответ пожеланиями решить наболевшие проблемы отрасли. Готова ли власть решать эти проблемы? Готова ли предлагать конкретные механизмы ликвидации тех же административных барьеров?

Необходимость наличия конкретных и четких планов на пятилетку вызвана и потребностью освоения городских территорий – как точечной застройки в центре города, так и комплексного освоения районов. Так, в апреле этого года решением Тюменской городской Думы снят мораторий на реализацию программы развития застроенных территорий, а, следовательно, открыта «зеленая улица» по сносу старого жилищного фонда. Власти особенно заинтересованы в застройке т.н. «Бухарской слободы», но насколько это интересно застройщикам?

Эти и другие вопросы планируют обсудить эксперты пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости» на очередном заседании, которое состоится 19-го мая 2011 года. К участию в работе информационной площадки привлечены представители предприятий и организаций строительной отрасли города, исполнительной и законодательной властей, саморегулируемых организаций.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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