Тюменские стройки: долгосрочное планирование

Пять лет – именно такой горизонт планирования ждут от тюменских застройщиков и местные власти. Об этом они неоднократно заявляли в последние два месяца. Но застройщики пока не спешат делиться с властями своими планами, парируя в ответ пожеланиями решить наболевшие проблемы отрасли. Готова ли власть решать эти проблемы? Готова ли предлагать конкретные механизмы ликвидации тех же административных барьеров?