О микрорайоне Тюмени написана книга

Книга о маркетинговом сопровождении строительства 3-его Заречного микрорайона города Тюмени заинтересовала одно из ведущих изданий деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер». Для нашей области этот факт уникален.
Пару месяцев назад книга «Маркетинг за МКАДом, или Исповедь маркетолога», автор которой директор компании «Маркетинг консультант» Сергей Разуваев, вышла в свет. 3-ий Заречный фигурирует в ней как микрорайон Заозерный.
Из отзывов на портале Интернет-магазина Оzon.ru: «…Сергей не стал жадничать профессиональными советами. Все они вполне логичные, и применимы в рамках увеличения продаж (которые работали даже во время КРИЗИСА). Для меня, как для жителя г. Тюмень особенно было интересно, когда читая про события в городе «N», про «микрорайон Заозерный», про девелоперскую компанию и др. я понимал, что стоит под этими словами, имея возможность оценить описанное. Сергея по праву можно назвать честным писателем».
Отметим, что финансировал издание сам автор. В настоящее время из 2 тысяч экземпляров «Маркетинга за МКАДом» в издательстве осталось 319 книг, остальные или проданы или находятся в торговых сетях. Кроме этого, есть еще электронные продажи, но по ним статистика пока отсутствует.
Как прокомментировал Сергей Разуваев, для него главное — не отзывы, а то, что в книге он передал философию взаимодействия маркетингового агентства или консультанта с заказчиком. Выпустив книгу, он вдвое увеличил стоимость своих услуг. «Моя цель — не окупить стоимость печати, а повысить свой ценник как консультанта, — не скрывает бизнесмен. — В этом плане книга уже оправдала себя. Мы получили очень серьезный проект в Новосибирске, и это стало для нашей компании знаковым событием».
На вопрос о том, последует ли продолжение, автор книги рассказал, что, вероятнее всего, в том или ином виде, оно будет. Проект развивается: строительство Заречного микрорайона завершилось, начали возводить Европейский. Квартиры в последнем уже продаются на фундаментах по цене готового жилья. Этот феномен, по мнению предпринимателя, надо еще осмыслить.