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Водоканал: тюменскую воду пить можно, но после кипячения

16 мая 2011, 11:10
В Тюмени водопроводная вода безвредна, пригодна для питья, но все же лучше перед употреблением ее кипятить. Так считают специалисты «Тюмень Водоканала». Они продемонстрировали журналистам систему контроля качества воды, поступающей в дома тюменцев. Недавно на предприятии появилась еще одна лаборатория, где вода проходит проверку на наличие вирусов.
Сюжет
Тюмень

Водоканал устроил для тюменских СМИ экскурсию по одному из этажей своего здания на 30 лет Победы. Весь этаж занимают несколько лабораторий, где ведется исследование воды по различным параметрам — все вместе они составляют центральную аналитическую лабораторию.

В этом году центральная лаборатория «Тюмень Водоканала» прошла аккредитацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии на новый срок, рассказала ее начальник Светлана Хованова. При подготовке к аккредитации была проведена модернизация — начиная от ремонта помещений и заканчивая современным аналитическим оборудованием, которое позволяет специалистам выполнять более точный анализ.

Контроль качества тюменской воды ведется на нескольких этапах: воду берут в источнике; перед подачей в распределительную сеть; непосредственно в самой сети. Ежедневно в центральную лабораторию на 30 лет Победы доставляют 20 проб воды, взятых из водопроводных кранов и колонок в разных районах Тюмени.

На вопрос журналистов, что же можно сказать о качестве тюменской воды по результатам такого пристального наблюдения, Светлана Хованова ответила: «Вода безвредна, пригодна для питья, но, конечно, лучше ее кипятить».

Она также пояснила, что бывает вторичное загрязнение воды — по мутности, содержанию железа вода не соответствует нормам. Тогда Водоканал принимает оперативные меры — промывает водопроводные сети, дезинфицирует. После этого проводится повторный анализ.

Где наиболее часто происходят вторичные загрязнения водопроводной воды? Ответить на этот вопрос специалистам сложно: конкретно какой-то район выделить нельзя, все зависит от состояния сети, разбора воды из нее (при небольшом разборе, например, в новых домах, микрорайонах вода застаивается) и других факторов.

Светлана Хованова также добавила, что в лаборатории выполняют анализ воды, которую тюменцы используют в частном секторе (из колодцев, скважин), но уже на платной основе.

Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН д.м.н. Владимир Малышев рассказал о новой лаборатории «Тюмень Водоканала» — иммуноферментного анализа (ИФА-лаборатории). Здесь воду исследуют на вирусы — ротовирусы, вирус гапатита А и другие.

Лаборатория создана недавно, прошла аккредитацию и работает в штатном режиме с апреля этого года. Используется новейшее европейское оборудование, расходные материалы поставляет российская компания. Оборудование управляется с помощью компьютерной программы, в итоге получается протокол пробы воды, который невозможно подделать.

Небольшое количество воды из каждой пробы, поступившей на анализы, хранится в специальном банке не менее полугода, чтобы при вспышке заболеваемости (ротовирусом или гепатитом А) можно было подтвердить, что вода не была переносчиком вируса.

«Когда начинается массовое заболевание и заводится уголовное дело, тогда все бросаются в лабораторию, потому что здесь можно увидеть: что же реально произошло», — пояснил необходимость создания банка воды в ИФА-лаборатории Владимир Малышев.

За месяц наблюдения в сети водопровода Тюмени специалисты ИФА-лаборатории подтверждают отсутствие кишечных вирусов, хотя сезон, по словам Владимира Малышева, сейчас «нехороший». Причем, в водоемах вирусы есть, но в процессе водоподготовки, которую проводит «Тюмень Водоканал», от них избавляются.

«Вместе с контролем, который осуществляет управление Роспотребнадзора, благодаря ИФА-лаборатории, теперь можно иметь картину того, что происходит с водой в Тюмени, — сказал главный научный сотрудник научно-исследовательского центра экологической безопасности. — То, что я увидел в Тюмени за несколько приездов, воодушевляет. Водоканал действительно проявляет ответственность перед жителями города».

Он добавил, что из тысячи предприятий водоканала в стране такие лаборатории есть примерно у 20-ти.На вопрос же, не является ли ИФА-лаборатория роскошью, ответил отрицательно. «Когда в Каменск-Уральском в 2009 году была вспышка ротовирусной инфекции (это ничто иное, как малая холера), заболело около 600 детей, в том числе младенцы в возрасте нескольких месяцев. На таком „фоне“ цена подобной лаборатории не может считаться высокой».

ИФА-лабораторию можно использовать для исследования на вирусы пищевых продуктов, в том числе фруктов, ягод и т. д., отметил Владимир Малышев.

Он также рассказал, что вблизи Санкт-Петербурга есть поселки, где 95% жителей (дачников) переболели гепатитом А — вирус был в колодезной воде, которую считают «чистейшей», не задумываясь о том, что стоки из туалетов смешиваются с грунтовыми водами. В связи с этим первое, что посоветовал бы специалист тюменским дачникам — не пить воду из колодца, если она имеет неприятный цвет, вкус или запах. Во-вторых, кипятить колодезную воду не менее 5 минут.

Фото с сайта liveinternet.ru

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