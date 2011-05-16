Водоканал: тюменскую воду пить можно, но после кипячения

Он также рассказал, что вблизи Санкт-Петербурга есть поселки, где 95% жителей (дачников) переболели гепатитом А — вирус был в колодезной воде, которую считают «чистейшей», не задумываясь о том, что стоки из туалетов смешиваются с грунтовыми водами. В связи с этим первое, что посоветовал бы специалист тюменским дачникам — не пить воду из колодца, если она имеет неприятный цвет, вкус или запах. Во-вторых, кипятить колодезную воду не менее 5 минут.