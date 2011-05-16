Мошенница сдавала в аренду чужие квартиры

Как сообщила прокуратура Тюменской области, Рубчевская сняла в областном центре две квартиры на один месяц, а потом стала незаконно сдавать их в аренду на срок от 2 до 6 месяцев. При этом плату за жилье она брала с граждан вперед за весь срок аренды. От действий аферистки пострадало 4 человека. Законные владельцы потребовали от арендаторов освободить жилье или оплатить им свое проживание.