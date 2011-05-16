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Мошенница сдавала в аренду чужие квартиры

16 мая 2011, 13:25
Мария Рубчевская похитила у арендаторов 162 тысячи рублей, сдавая...

Мария Рубчевская похитила у арендаторов 162 тысячи рублей, сдавая им в аренду чужие квартиры в Тюмени.

Как сообщила прокуратура Тюменской области, Рубчевская сняла в областном центре две квартиры на один месяц, а потом стала незаконно сдавать их в аренду на срок от 2 до 6 месяцев. При этом плату за жилье она брала с граждан вперед за весь срок аренды. От действий аферистки пострадало 4 человека. Законные владельцы потребовали от арендаторов освободить жилье или оплатить им свое проживание.

В период с сентября по октябрь 2010 года 45-летняя Рубчевская похитила у потерпевших 162 тысячи рублей.

Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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