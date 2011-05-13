Сдать документы на регистрацию дачи можно будет прямо в обществах

На территории регистрационного округа зарегистрированы права на 83% объектов, права на которые подлежали государственной регистрации в упрощенном порядке. В текущем году работа по приватизации недвижимого имущества продолжается.
Об этом говорили накануне участники рабочего семинара для председателей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке, организованного управлением Росреестра по Тюменской области.
Руководитель управления Александр Одинцов разъяснил особенности реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», больше известного как закон «О дачной амнистии» (в действие вступил с 1 сентября 2006 года). Всего с момента вступления в действие закона (01.09.2006 г.) в управлении зарегистрировано 170 667 прав собственности в упрощенном порядке.
Напомним, что закон позволяет в упрощенном порядке оформить гражданам в собственность земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, предоставленные гражданам до вступления в силу Земельного кодекса, т.е. до 30 октября 2001 года, а также постройки на таких участках.
С целью оптимизации работы с населением, для повышения правовой грамотности граждан управление используют различные формы взаимодействия: «прямые» телефонные линии, выездные консультации с одновременным приемом документов на оформление прав, встречи с главами муниципальных образований, председателями садоводческих обществ. В 2010 году Управлением проведено 87 выездных консультаций с приемом документов на государственную регистрацию прав у граждан, сообщает пресс-центр ведомства.
В 2011 году выездные консультации будут продолжены. Более того, в этом году управление будет осуществлять выезды совместно с ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы. На встрече был обсужден план-график выездных консультаций.