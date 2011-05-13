Сдать документы на регистрацию дачи можно будет прямо в обществах

В 2011 году выездные консультации будут продолжены. Более того, в этом году управление будет осуществлять выезды совместно с ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы. На встрече был обсужден план-график выездных консультаций.