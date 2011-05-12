Рынок недвижимости Тюмени. Апрель.

Рынок недвижимости Тюмени сегодня в состоянии неопределенности. Не смотря на то, что с начала года объем предложения увеличился, спрос потребителей в полной мере не удовлетворен.
Как отмечает аналитик рынка жилой недвижимости ЗАО «Ассоциация АЛКО» Светлана Молодкина, с рынка в значительной доле уходят квартиры, относящиеся к категориям социального жилья. Безусловно, на это повлияла активная реализация ряда госпрограмм по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Что касается ценовых показателей, то на первичном рынке средний уровень цен по Тюмени снизился на 0,9% и составляет по итогам апреля 37 815 рублей за квадратный метр. Как объясняет аналитик, при общем росте цен, данный показатель имеет отрицательную динамику, потому что изменилась структура рынка. Около 70% предлагаемых к продаже квартир на рынке строящегося жилья находятся в домах, сдача которых планируется в конце 2011-2012 годах, стоимость квадрата которых на порядок ниже. Вторая причина снижение доли предлагаемых к продаже «ходовых» групп товаров (одно- двухкомнатные квартиры) с параллельным ростом доли многокомнатных квартир. Так за последний месяц доля «однушек» упала почти на 7%, а ценовой показатель на 2,3%. Сейчас подобное жилье можно приобрести в среднем за 38 505 рублей за «квадрат», но это уже будет квартира в доме с поздним сроком сдачи.
В ценовом распределение по районам особых изменений не наблюдается. Стоимость квадратного метра конкретного района на прямую зависит от застройки определенным классом жилья. Это объясняет довольно низкий показатель района Восточный-2, где в основном представлены дома эконом и комфорт класса.
«Ведущие застройщики в апреле цен не повышали, - отметил директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. - Это было точечно. Многие, наоборот, сохранили бонусные программы, но ряд строителей, насколько я знаю, планируют повысить цены. Хотя летом идет самая активная стройка и, наоборот, не максимальный спрос, потому, думаю, на решение о повышении будет влиять микроэкномика каждой организации».
Вторичный рынок в плане наметившихся тенденций полностью повторяет ситуацию на «первичке». Предложение в домах типовых серий снижается с каждым месяцем, а стоимость квадратного метра показывает стабильный рост, за последний месяц данный сегмент поднялся в цене «квадрата» на 1,5%. В целом же вторичный рынок показал не столь значительное повышение: 0,7% относительно предыдущего месяца – 47 332 рубля за кв.м.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в апреле сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 545 тысяч рублей, 1 860 тысяч рублей и 2 340 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 930 тысяч рублей, для типового жилья - 2 550 тысяч рублей и 4 050 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 365 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 205 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 6 340 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 890 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 785 тысяч рублей и 9 720 тысяч рублей соответственно. В апреле текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 930 тысяч рублей.
По данным регионального агентства недвижимости «Этажи», в апреле цены на вторичную недвижимость поднялись средневзвешенно на 2,5-3%. При этом сократились сроки экспозиции. В майские праздники было традиционное затишье и рынок немного остыл. «Впереди традиционный летний период июнь-июль когда активность на рынке не такая высокая, потому, думаю, на этих уровнях будем и держаться. К тому же решение губернатора о продлении срока покупки при помощи субсидии и разрешение покупать «доли» позволили в моменте снять активное давление спроса», - прокомментировал директор агентства Ильдар Хусаинов.
Таким образом, специалисты надеются, что неопределенность на рынке не вызовет бурных скачков на рынке недвижимости Тюмени. Но по наметившимся тенденциям снижения стоимости квадратного метра ожидать не стоит.