Рынок недвижимости Тюмени. Апрель.

Что касается ценовых показателей, то на первичном рынке средний уровень цен по Тюмени снизился на 0,9% и составляет по итогам апреля 37 815 рублей за квадратный метр. Как объясняет аналитик, при общем росте цен, данный показатель имеет отрицательную динамику, потому что изменилась структура рынка. Около 70% предлагаемых к продаже квартир на рынке строящегося жилья находятся в домах, сдача которых планируется в конце 2011-2012 годах, стоимость квадрата которых на порядок ниже. Вторая причина снижение доли предлагаемых к продаже «ходовых» групп товаров (одно- двухкомнатные квартиры) с параллельным ростом доли многокомнатных квартир. Так за последний месяц доля «однушек» упала почти на 7%, а ценовой показатель на 2,3%. Сейчас подобное жилье можно приобрести в среднем за 38 505 рублей за «квадрат», но это уже будет квартира в доме с поздним сроком сдачи.