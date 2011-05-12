Матч с комфортом - на новом стадионе Тюмени

Строительство нового стадиона ФК «Тюмень» завершится к июню 2011 года. Строительные работы на объекте уже завершены, сейчас здесь ведутся работы по благоустройству. Далее остнется только оформить необходимую документацию. В новом здании и на футбольном поле сегодня побывали тюменские журналисты.
Как пояснил заместитель начальника по строительству компании-генерального подрядчика и проектировщика «Контек Иншаат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети» Ринат Хамзин, старое здание стадиона было полностью снесено и то, что сегодня выстроено, совершенно новое шестиэтажное помещение.
Огромное здание вмещает в себя все, что нужно для комфортного пребывания спортсменов в нем: залы для тренировок, гостиничные номера (в том числе и комфорт-класса), фитнесс-зал, оздоровительный центр, три ресторана и буфеты, турецкие бани, сауны, душевые, бассейн и ряд служебных помещений. В подвале здания 66 мест для парковки автомобилей. «Этот стадион самого высокого уровня, поэтому оснащен по последнему слову техники всем необходимым», - уверен Ринат Хамзин. В том числе на территории третьего этажа есть комментаторская кабина и порядка 44 мест на трибунах для пресс-центра.
Потоки посетителей удобно рассредоточены. Стадион имеет несколько входных групп – основные и дополнительные. «Встречать» болельщиков будут 2 кассы на первом этаже. Лестница на второй этаж позволяет посетителям с билетами с улицы подняться в здание и попасть на трибуны, минуя первый этаж. Кстати до реконструкции трибуны стадиона смещали 11 тысяч мест, теперь же их вместимость увеличилась до 13,7 тысяч, а ряд мест находятся под козырьком здания, то есть защищены от солнца и осадков. В здании есть также 5 пассажирских лифтов, из которых 1 для инвалидов, а также 2 подъемника.
Как отметил Ринат Хамзин, пятым этапом строительства объекта должна была стать эспланада от улицы Ленина, но в силу разных причин ее строительство пока откладывается. Этот вопрос будет рассмотрен в 2012 году, исходя из инвестиционных возможностей областного бюджета, прокомментировали в пресс-службе главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области.
Важно, что помимо централизованного отопления и электроснабжения, здание имеет собственную котельную и трансформаторную подстанцию.