Матч с комфортом - на новом стадионе Тюмени

Потоки посетителей удобно рассредоточены. Стадион имеет несколько входных групп – основные и дополнительные. «Встречать» болельщиков будут 2 кассы на первом этаже. Лестница на второй этаж позволяет посетителям с билетами с улицы подняться в здание и попасть на трибуны, минуя первый этаж. Кстати до реконструкции трибуны стадиона смещали 11 тысяч мест, теперь же их вместимость увеличилась до 13,7 тысяч, а ряд мест находятся под козырьком здания, то есть защищены от солнца и осадков. В здании есть также 5 пассажирских лифтов, из которых 1 для инвалидов, а также 2 подъемника.