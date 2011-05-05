Великую Победу отпразднуют в Заречном микрорайоне

Торжественное мероприятие запланировано на 9 мая. Помимо поздравлений в программу включены различные спортивные эстафеты, выступление танцевальных и песенных коллективов. Гости мероприятия смогут поучаствовать в запуске воздушных змеев, которые изготовят собственными руками. Также всех ожидает полевая кухня с горячей кашей и чаем.