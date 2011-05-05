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Великую Победу отпразднуют в Заречном микрорайоне

5 мая 2011, 10:54
Тюменский застройщик «Партнер-Инвест» и управляющая компания...

Тюменский застройщик «Партнер-Инвест» и управляющая компания «Комфортный дом» приглашают поздравить ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 годов с 66-ой годовщиной Победы.

Торжественное мероприятие запланировано на 9 мая. Помимо поздравлений в программу включены различные спортивные эстафеты, выступление танцевальных и песенных коллективов. Гости мероприятия смогут поучаствовать в запуске воздушных змеев, которые изготовят собственными руками. Также всех ожидает полевая кухня с горячей кашей и чаем.

Мероприятие состоится на площадке 3 Заречного микрорайон (между жилыми домами по адресам ул.Газовиков,45 и Газовиков,49 ) 9 мая 2011 года с 15-00 до 17-30.

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